英超｜奧脫福看台暴雨下又變水舞間　曼聯球場維修未處理漏水問題

英超第2輪，曼聯主場以5：2擊敗葉士域治，打開新球季勝利之門。不過比賽下半場期間暴雨侵襲曼徹斯特，奧脫福球場脆弱的天花板再次「失守」，雨水狂瀉而下，甚至形成一條小型瀑布，遭曼聯球迷調侃：「2026年了，落大雨奧脫福依然漏水。」



英超第2輪，曼聯主場以5：2擊敗葉士域治。（Retuers）

奧脫福多處天花板滴水甚至形成水流，坐在頂棚下看台的球迷未能避免淋濕，雨水從球場頂裂縫傾瀉，看台與走廊瞬間變成「水簾洞」，座位被淋濕，球迷擠在旁邊避水。類似場面已非第一次發生，最早的報道可以追溯至2019年，每當曼徹斯特迎來突發暴雨，奧脫福球場頂的「防線」亦隨之崩潰。

球會在季前對這座116歲的老球場進行多處修繕，包括14年來首度更換草皮、擴建貴賓接待區以及在場內圍牆加裝軟墊以保護球員，但是未對頂棚問題改造或升級。

《曼徹斯特晚報》（Manchester Evening News）早在2014年報道過奧脫福頂棚漏水問題，工作人員曾解釋，看台傾瀉而下的水不是漏水，而是由於大量雨水迅速湧入屋頂排水系統，導致系統溢出所致。球會亦曾討論過修繕頂棚可行性，但工程極為浩大，涉及多重工程風險，甚至可能需要封閉部分看台數個球季，嚴重影響門票收入與球場日常營運，預計花費高達20億英鎊（約212.3億港元）。相比之下，曼聯今季僅花費約1.5億英鎊（約16億港元）帶來巴利巴（Carlos Baleba）、安達利山度士（Andrey Santos）、泰利文斯（Youri Tielemans），組成全新中場線，讓球迷在一場暴雨後，笑著離開奧脫福。