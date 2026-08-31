英超｜車路士4：3險勝白禮頓　馬天尼斯首秀4次撲救防線漏洞仍多

英超第2輪車路士以4：3險勝白禮頓，再演一場入球騷。剛由阿士東維拉以750萬英鎊（約8000萬港元）加盟的阿根廷門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez），在官宣加盟後僅5小時、抵達倫敦不足48小時的情況下匆匆正選上陣，依然交出水準並獲4次關鍵撲救，就算車路士後防漏洞仍多失去3球，主場再贏一仗開季兩連勝。



馬天尼斯甫加盟即奪正選 山齊士前途未明

車路士在首輪對富咸一仗，門將羅拔山度士（Robert Sánchez）接連出現低級失誤導致球隊失去兩球，引發車路士球迷大為不滿，甚至有聲音要求球會把他出售。領隊沙比阿朗素（Xabi Alonso）賽後雖維護山度士，稱失球應由團隊共同承擔，但3日後即傳出藍軍與維拉門將達米安馬天尼斯達成協議。

羅拔山度士上仗表現不佳，今場未進入名單。沙比阿朗素表示：「決定對球隊有好處。」（Retuers）

馬天尼斯早前明確表達離開維拉意願，維拉自簽入日本年輕門將鈴木彩艷後，亦有意出售這位老將。祖雲達斯曾嘗試簽入馬天尼斯，因擔心他手指傷勢交易告吹。與維拉在轉會市場上動作頻繁的車路士成為馬天尼斯新東家，雙方簽下3年合約。

達米安馬天尼斯以750萬英鎊由維拉加盟車路士，並立即獲得正選。（Retuers）

馬天尼斯加盟後，山度士被排除出比賽名單，沙比阿朗素賽前表示：「我們拭目以待。我們認為這個決定對球隊有好處。有時候你必須做出艱難的決定，我們需要向前看。」傳與曼城接觸的安素費南迪斯（Enzo Fernández）同樣消失在名單中。

沙比阿朗素大讚馬天尼斯：很有魅力與影響力

對於馬天尼斯報到不足48小時便委以重任正選上陣，沙比阿朗素稱：「他感覺已經準備好了，我不用跟他說太多，他就能發揮出色。他很有魅力與影響力，能夠與隊友產生積極聯繫。」

獲派正選的馬天尼斯全場貢獻4次關鍵撲救，包括下半場飛身撲出迪古柏（Maxim De Cuyper）勁射，以及奧利華保斯卡利（Olivier Boscagli）十二碼點附近的燙射攻門。除了門前反應，馬天尼斯長傳助攻前鋒祖奧柏度（João Pedro），惜後者射門被封。

馬天尼斯首秀貢獻4次撲救。（Retuers）

就算未能保持清白之身，沙比阿朗素對馬天尼斯首次上陣的表現感到滿意：「我對他的表現很滿意。他才來球隊48小時，我們現在有一周時間來準備下一場比賽。」

前場三叉戟再火力全開 彭馬柏度各建一功

今仗對白禮頓，車路士再憑入球多過失球取勝，鋒線三叉戟延續首輪高效表現，惟後防漏洞百出，兩場共失5球，失球數列英超次席。車路士取得夢幻開局，4分鐘白禮頓門將維貝魯根（Bart Verbruggen）甩手送禮，拉維亞（Romeo Lavia）「執雞」成功。14分鐘摩根羅渣士（Morgan Rogers）突破後送橫傳，柏度尼圖（Pedro Neto）射成2：0。32分鐘，祖列爾哈圖（Jorrel Hato）橫傳助攻祖奧柏度再下一城，車路士領先至3：0。35分鐘，馬天尼斯撲出對手射門後馬歷耶古爾（Malick Yalcouyé）補射入網，白禮頓半場前追成1：3。

英超第2輪，車路士以主場4：3險勝白禮頓。（Retuers）

易邊後，柏斯高哥斯（Pascal Gross）禁區邊緣起腳傳中，皮球省中回防的祖奧柏度折射入網，白禮頓再追一球。74分鐘高爾彭馬（Cole Palmer）遠射得手，為藍軍拉開至 4：2。完場前，柏斯高哥斯頭槌頂入，白禮頓追成3：4。球證隨後鳴笛完場，車路士有驚無險全取3分。

憑鋒線出色發揮，車路士險勝白禮頓。（Retuers）

車路士傳控球極低迷 馬天尼斯：贏了就是贏了

勝仗掩蓋不了車路士的問題，數據顯示，車路士全場控球率僅得25.4%，傳球次數僅146次，甚至幾乎揮霍3球領先優勢，不過沙比阿朗素賽後表示「這很正常」。馬天尼斯亦認為：「贏球就是贏球，我知道這不是一場完美比賽，但最終我們需要的是贏球並繼續前進。前場三叉戟非常出色，當我們向前推進時，能夠給對手造成威脅。我們有很多機會終結比賽，彭馬、祖奧柏度都有機會鎖定勝局。在後防線上，我們需要減少失球。」