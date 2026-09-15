乒乓︱王曼昱超越孫穎莎首登世一　樊振東休戰兩年冠軍榜仍居第二

國際乒聯公布2026年第38周世界排名，女單迎來新后登場，27歲中國球手王曼昱以9115分首次登頂女單世界第一，打破隊友孫穎莎長達4年「壟斷」。



乒乓︱王曼昱超越孫穎莎首登世一

孫穎莎與王曼昱雙雙缺席剛完結的WTT澳門冠軍賽，國際乒聯的世界排名機制計算過去12個月內球手取得其中8個巡迴賽分站最高積分總和，去年澳門站冠軍孫穎莎今期被扣除1000分，去年亞軍王曼昱被扣700分，加上王曼昱在8月瑞典大滿貫奪冠，一舉進帳2000分，而孫穎莎自今年7月的美國大滿貫後便無再參加巡迴賽，王曼昱以140分超越孫穎莎,登上世一寶座。

王曼昱積分超越孫穎莎，首登女單世界排名榜首。（新華社）

張本美和步步緊逼 國乒女單前十佔六席

女單排名第三至第十的運動員分別是張本美和（日本）、蒯曼（中國）、王藝迪（中國）、早田希娜（日本）、陳幸同（中國）、朱雨玲（澳門）、雲達（Sabine Winter，德國）、陳熠（中國），國乒女將穩佔6席，加上代表澳門的朱雨玲，海外球手實際上只得張本美和、早田希娜和雲達三人。

18歲日本新星張本美和在澳門冠軍賽決賽以4：3險勝中國小將陳熠封后，獲得今年WTT巡迴賽第四個單打錦標，目前積6709分排在第3，緊追榜首中國雙姝。

最新第38周女單世界排名（Instagram@wtt）

男單王楚欽續居世一 國乒前十僅剩兩人

相較國乒女將雄霸女單前十六席，男隊前十依然只得兩人。王楚欽同樣缺席瑞典大滿貫、橫濱冠軍賽及澳門冠軍賽，但仍以8157分穩居世界第一。排名第二至第十的運動員分別是菲歷斯勒邦（Felix Lebrun，法國）、松島輝空（日本）、張本智和（日本）、莫利加特（Truls Moregard，瑞典）、林昀儒（中國台北）、卡達雲奴（Hugo Calderano，巴西）、林詩棟（中國）、阿歷斯勒邦（Alexis Lebrun，法國）、張禹珍（韓國）。換言之，國乒男單前十僅剩王楚欽與林詩棟二人。

最新第38周男單世界排名（Instagram@wtt）

WTT1000+冠軍榜：孫穎莎王楚欽領跑 樊振東仍居高位

雖然世界排名榜出現變動，但在高級別賽事冠軍數量上，舊格局依然穩固。男單王楚欽以12座冠軍獨佔鰲頭，女單孫穎莎16冠斷層領跑。

樊振東以5座WTT賽事獎盃，列男單冠軍榜第二位。（Getty Images）

已經兩年未出戰WTT賽事的中國球手樊振東，藉過往在大滿貫與冠軍賽累積的5座頂級獎盃，依然穩坐WTT 1000+男單冠軍榜第二位。