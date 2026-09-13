WTT澳門冠軍賽︱張本美和連贏兩中國球手奪冠　今年女單四度封后

世界乒乓球職業大聯盟（WTT）澳門冠軍賽，今站女單頭號種子張本美和從準決賽到決賽連贏兩位中國球手陳幸同和陳熠，贏得今年第四個巡迴賽女單冠軍。她今站奪冠所得的1000分，令她進一步追近與今站未有參賽的孫穎莎和王曼昱。



WTT澳門冠軍賽︱張本美和連贏兩中國球手奪冠。（新華社）

WTT澳門冠軍賽︱孫穎莎、王曼昱缺席今站 張本美和列頭號種子

WTT澳門冠軍賽只設有男子、女子單打賽事，去年王楚欽和孫穎莎分別贏得冠軍，可惜今年二人均缺席澳門站賽事。世界排名首兩位的中國球手孫穎莎、王曼昱早前已確定缺席今站比賽，至近日男單世界排名頭兩位球手王楚欽、菲歷斯勒邦（Felix Lebrun）亦雙雙因傷退賽。世界排名第三的日本18歲球手張本美和，被列為頭號種子，順利連過三關後，準決賽遇上世界排名第七的中國球手陳幸同。

WTT澳門冠軍賽︱張本美和先在準決賽擊敗陳幸同。（新華社）

決賽對陳熠激戰7局 領先兩局再落後 末段連贏兩局封后

周日早上的賽事，張本美和順利以4：1擊敗陳幸同，晚上的決賽面對中國另一球手、世界排名12位的陳熠，雙方合演一場激戰。張本美和先贏兩局11：7，但陳熠調整過後隨即以11：9、11：8回敬兩局，追平2：2。第五局雙方鬥得燦爛，7度平手打成8：8，張本美和連取兩分得局點，陳熠追上10：10進入刁時，並以13：11再下一城，局數以3：2反超前。

WTT澳門冠軍賽︱陳熠在落後兩局劣勢下，一度連贏3局反超前張本美和。（新華社）

陳熠得勢不饒人，第六局初段一度領先7：3、8：4，此時張本美和在陳熠開波時連番得手，後上追成9：9，最後兩球張本美和發球兩度得分，以11：9拿下關鍵一局追成3：3。決勝第七局，張本美和前段一路稍為領前，並曾領先至10：8有兩個冠軍點在手，陳熠末段力追至10：10再次刁時，惟張本美和末段把握機會連得兩分，以12：10再贏一局，以4：3反勝陳熠封后。

WTT澳門冠軍賽︱張本美和奪冠，今年第三度贏得女單巡迴賽錦標。（新華社）

張本美和進帳1000分穩佔「世三」

張本美和今年先後在重慶冠軍賽、薩格勒布挑戰賽和主場在橫濱冠軍賽贏得女單冠軍，今站在澳門再封后，是她今年在WTT巡迴賽的第四個單打錦標。張本美和賽前累積6289分，女單世界排名第三，雖然與9675分的孫穎莎、9465分的王曼昱仍有段距離，但今站二人皆無參賽，澳門冠軍賽為張本美和帶來的1000分，可望進一步追近與兩位中國球手。

WTT澳門冠軍賽︱張本美和、陳熠獲今站冠、亞軍。（新華社）

莫利加特連贏張本智和、卡達雲奴 男單封王

今站男子單打方面，瑞典好手莫利加特準決賽與張本智和激戰7局下以4：3獲勝，決賽4：1擊敗巴西的卡達雲奴封王。