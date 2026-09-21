名古屋亞運手球｜港男隊挑戰衛冕卡塔爾　主教練許文邦盛讚鍾樹賢

上年全運會掀起熱潮的香港男子手球隊，在名古屋亞運首個賽日登場，挑戰三屆金牌卡塔爾，縱然最後力戰而敗，港隊主教練仍球隊發揮感滿意。

夏家朗 名古屋現場直擊



香港男子手球隊登場，分組賽首仗對上屆冠軍卡塔爾，最後以17：40吞敗。未有隨隊赴日本的主教練許文邦仍滿意球隊表現，「球隊今屆以老帶新，上年全運班底配合小將，整體有不俗成績，當然部分小將基本功而再加強，但滿意整體表現。」

許文邦特意稱讚20歲小將鍾樹賢，「這個後生仔沒有怯場，能夠爭取到入球是驚喜...」許文邦希望小將火吸取今次經驗，拉近與世界的距離，同時鼓勵年青球員在場上大膽表現自己，從錯誤中成長學習。

為了今屆名古屋亞運，港男手球隊遠赴德國集訓，曾與當地的甲組球隊碰頭，實力比卡塔爾更強，就算面對強敵，港隊也能夠發揮自己。

（夏家朗攝）

男子手球隊首戰鬥卡塔爾，二戰亞運的簡翊暉，自言發揮仍有空間，「個人不太唔滿意自己表現，可有更好表現，畢竟全隊上下有點慢熱，始終要適應各種強度，後段漸入佳境，慢慢執行到教練戰術，把進攻線拉闊。」

豐田合成紀念體育館亦有不少港人入場支持，簡翊暉大讚場地氣氛，「場地設備是國際級水準，氣氛很不錯，日本都多人認識手球，加上我們有少量港人到現場支持我們，所以感覺開心而投入。