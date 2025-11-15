全運會2025｜男子三鐵奧斯卡奪銅　港隊相隔16年再上全運頒獎台

一場十六年的等待，耐性和毅力是勝負關鍵。全運三項鐵人個人賽今早在中環海濱舉行，港將奧斯卡、Robin Elg及黃子圖力爭繼2009山東全運會的李致和後，再次帶領港隊奪得全運獎牌，最終奧斯卡不負厚望，奪得銅牌，香港隊終於結束十六年的等待。全程留守前列的Robin Elg，則以第七名完成賽事。



奧斯卡奪得全運會男子三項鐵人銅牌。（梁鵬威攝）

奧斯卡賽後表示，能夠奪得獎牌緣於全隊都執行了戰術部署，不過跑步環節的確很辛苦：「游水和單車也不容易，但相對是舒服一點，到了最後跑步一環，只能用盡剩下的體力。我期望過前面兩名選手中段會放慢一點，但他們沒有，哈哈，不過我真的盡力了。」他又感謝香港觀眾在現場支持：「能在香港最漂亮的城市風景下比賽，真的很夢幻。沿途的觀眾也很落力為我們打氣，每次聽到他們說『加油』，對香港隊來說都是動力。」

Robin Elg（紅衫右）和奧斯卡（紅衫左）先後上水。（梁鵬威攝）

奧斯卡。（梁鵬威攝）

（梁鵬威攝）

在韋祺以第四名完成全運女子三項鐵人後，緊接上演男子組賽事。港將奧斯卡和Robin Elg在游泳項目留守前列。進入單車路段，兩人與數名選手組成領先集團。這個集團在10公里跑步路段分散，河南與遼寧帶出，奧斯卡與Robin Elg穩守第三和第四位，奧斯卡穩定前進，以1小時49分21秒奪得銅牌，Robin Elg卻在最後一圈被拋離，最終第七名衝過終點，時間為1小時50分54秒。另一港將黃子圖以1小時56分42秒完成賽事，名列第18。

奧斯卡奪得銅牌，可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金港幣15萬港元。

Robin Elg與奧斯卡一直留守前列。（梁鵬威攝）

