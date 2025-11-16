全運會．三項鐵人︱香港隊男女混合接力奪銀　連續兩日踏上頒獎台

第十五屆粵港澳全運會（全運會2025／15運會）三項鐵人（三鐵）賽事周日繼續在中環海濱上演，奧斯卡在男子個人獲得銅牌，今日再夥拍韋祺、彭詩雅、Robin Elg出戰男女混合接力賽，再次力爭獎牌。



全運會．三項鐵人︱韋祺周六在女子個人賽得第4名。（梁鵬威攝）（梁鵬威攝）

全運會2025．三鐵混合接力賽︱港隊第一棒韋祺、第二棒Robin Elg均領先

三鐵混合接力賽在今午2時開賽，香港隊派出韋祺、彭詩雅、奧斯卡及Robin Elg出戰。混合接力賽每隊由4名運動員組成，當中包括兩男、兩女，每人均需完成0.3公里游泳、6.6公里自行車及1.8公里跑步。

港隊先派出韋祺出戰，她以22分07秒以第一名率先交棒，港隊第二棒為男將Robin Elg。游泳轉單車後，港隊一度被山東隊的張馳超前，但Robin Elg靠跑步項目再次追上，與張馳鬥得燦爛，二人同以19分47秒完成他們的一棒，為眾隊中最快，港隊續以總成績41分54秒，以5秒優勢領前。

全運會2025．三鐵混合接力賽︱港隊第三棒彭詩雅第三位交棒

第三棒港隊由另一女將彭詩雅上陣。彭詩雅昨日出戰女子個人賽時，鬥單車項目期間不幸爆胎，終未能完成賽事，變相為今日接力賽「留力」。港隊繼續與山東隊在前列爭逐，游泳上水後山東女將楊一凡反超前港隊，但彭詩雅在單車賽又搶回領先優勢。

她在跑步方面以6分16分完成，彭詩雅一棒時間22分16秒，港隊以總成績1小時04分10秒跌落第三位。中國公安體育協會第三棒的黄安琪僅以5分27秒完成跑步，一度帶隊升上首位。港隊最後一棒，由昨日取得男子個人賽銅牌的奧斯卡上陣。

全運會．三項鐵人︱奧斯卡周六率先在男子個人賽奪得銅牌。（梁鵬威攝）

全運會2025．三鐵混合接力賽︱第四棒奧斯卡出場 香港隊獲銀牌

最後一棒各隊紛紛派出最強戰將出戰，奧斯卡以3分42秒完成游泳賽事後，香港隊續排第三，轉項到他的強項單車，奧斯卡發力超前對手領放，他只用上9分28秒已完成6.6公里的單車部分，以第一位轉項跑步。

最後1.8公里的跑步，奧斯卡隨即被山東隊的張璽瑞緊貼再超越，他終以第二名衝線，為港隊再添銀牌。金牌由山東隊以1小時24分05秒奪得，港隊的時間為1小時24分16秒。中國公安體育協會以1小時25分17秒得第三名。