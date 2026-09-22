亞運會2026游泳︱何詩蓓衛冕第二擊 100自夥另一師妹李芯瑤晉決賽

何詩蓓在2026愛知．名古屋亞運再度亮相，這位28歲游泳星將繼帶領港隊奪得女子4X100米自由泳接力銀牌，以及昨日（21日）成功衛冕200米自由泳金牌，今日繼續在東京水上運動中心出戰另一主項100米自由泳，再次以相當輕鬆姿態晉級決賽。跟200自一樣，她身邊再次有位小師妹與她一起晉級，今次是年僅16歲的李芯瑤。

楊宇翹日本東京現場直擊



亞運會2026游泳︱何詩蓓衛冕第二擊，100米自由泳順利晉級決賽。（楊宇翹攝）

亞運會2026游泳︱何詩蓓夥16歲李芯瑤齊晉100自決賽

何詩蓓連續第3日在游泳館亮相，出戰她另一主項100米自由泳。上屆她在杭州亞運以52.17秒奪金兼寫下亞運紀錄，而亞洲紀錄亦是她當屆亞運後兩星期、在2023年10月在世界盃柏林站寫下的52.02秒。她在這個項目實力超班，無疑是奪得金牌大熱門。

亞運會2026游泳︱女子100米自由泳初賽，何詩蓓與李芯瑤（左）一起上陣。（楊宇翹攝）

何詩蓓與李芯瑤同在女子100米自由泳初賽第4組上陣，與昨日200自兩場比賽一樣，何詩蓓入水後已迅速確立領先優勢，頭50米25.68秒率先轉池，並游出53.60秒，總成績第一名晉身決賽。

亞運會2026游泳︱何詩蓓100米自由泳首名晉級決賽。（楊宇翹攝）

與何詩蓓同組、從加拿大轉籍菲律賓的山齊絲（Kayla Sanchez）以54.22秒次名晉級。李芯瑤在二人之後排小組第三，並以55.58秒並列總成績第7名，與何詩蓓雙雙晉身今日下午4時上演的決賽。

亞運會2026游泳︱女子100米自由泳初賽，李芯瑤順利晉級決賽。（楊宇翹攝）

何詩蓓今早上陣，就算末段明顯「收油」留力，依然游出相當快的53.60秒，足見狀態大勇，今日將力爭今屆個人第二金。

亞運會2026游泳︱女子100米自由泳初賽，李芯瑤順利晉級決賽。（楊宇翹攝）

亞運會2026游泳︱女子100米自由泳初賽，何詩蓓與李芯瑤一起游入決賽。（楊宇翹攝）

亞運會2026游泳︱女子100米自由泳初賽，何詩蓓與李芯瑤一起游入決賽。（楊宇翹攝）

張心悅200米背泳第5名入決賽

女子200米背泳兩位港將同在第1小組出場，張心悅獲小組次名，並以2分12.54秒的總成績第5名晉級；同組陳梓瑜以2分20.89秒列小組第4，總成績列第16名，未能入決賽。

馬紫玲400米自由泳闖決賽

女子400米自由泳，昨日在200自決賽獲第五名的馬紫玲，初賽游出4分18.23秒，以總成績第7名，初戰亞運已能晉身第二個個人項目決賽。另一港將王欣桐以4分23.09秒、總成績第11名，獲列為決賽後備。

其他港隊成員方面，男子400米混合泳初賽王一舜以4分29.17秒列第14名，盧梓霖以4分33.14秒列第17名，均無緣晉級。王一舜隨即在男子1500米自由泳C組決賽再度上陣，時間為16分58.28秒；陳慶煌出戰男子1500米自由泳B組決賽，時間為15分47.74秒。

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