亞運2026｜卡塔爾電競隊遲到被判落敗 有指因工作人員帶路出錯
撰文：胡卉忻
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名古屋亞運會2026再爆出離奇烏龍，在9月22日舉行的《eFootball》電競賽事分組賽首輪對決中，賽會官方將韓國對陣卡塔爾的比賽標註為「DNS」（Did Not Start，未開始），韓國隊獲裁判裁定「不戰而勝」。
據內地博主透露，原因竟是賽事工作人員將卡塔爾代表團引導往錯誤休息室，導致裁判在檢錄時間內找不到人。韓國以對手遲到為由申訴，強硬要求按規直接判負。
卡塔爾代表團對裁決極度不滿，隨即與亞運組委會展開談判交涉。卡塔爾方面澄清，選手於規定時間抵達場館準備，未能按時檢錄純粹是工作人員指引出錯。惟工作人員表示無法直接調取場地閉路電視以證明卡塔爾清白，更稱必須警察到場後方可查看CCTV。
今場比賽以判韓國直接獲勝告終。電競比賽賽程緊湊，一日內需完成3場分組賽。卡塔爾在隨後兩場比賽中先後敗予沙特阿拉伯以及伊朗，三戰皆負無緣晉級。
韓國與卡塔爾已非首次成為賽會「烏龍事件」主角。早前男足分組賽D組首輪，同組的韓國與卡塔爾隊巴亦因司機迷路，雙雙被錯誤送往棒球場而非足球比賽場地，導致兩隊未能按計劃時間到達，只能在倉促熱身後按原定時間進行比賽。
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