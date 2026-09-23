亞運會2026︱簡綽桐100米蝶泳喜獲銅牌　一日兩PB備戰一年有回報

2026愛知．名古屋亞運游泳項目第4個比賽日，雖然何詩蓓未有上陣，但香港游泳隊在下午的決賽仍能踏上頒獎台。簡綽桐（Natalie）在女子100米蝶泳決賽再次游出個人最佳成績，以58.05秒力壓韓國的安洗賢、日本主場選手池江璃花子、池本凪沙，僅次余依婷、張雨霏兩位中國名將之後，獲得銅牌。

楊宇翹日本東京現場直擊



亞運會2026游泳︱香港泳將簡綽桐在100米蝶泳喜獲銅牌。（楊宇翹攝）

亞運會2026．游泳︱簡綽桐100米蝶泳力壓池江璃花子次名入決賽

今屆已是24歲的簡綽桐第三度參加亞運會，首日賽事Natalie夥拍何詩蓓、李芯瑤、馬紫玲在女子4X100米自由泳接力獲得一面銀牌，今早在東京水上運動中心（Tokyo Aquatics Centre）出戰女子100米蝶泳初賽，與池江璃花子同組，雖然50米池江以26.89秒率先轉池，但簡綽桐憑後勁以58.34秒獲小組第一，池江璃花子落後0.48秒、以58.82秒獲小組次名。

亞運會2026游泳︱香港泳將簡綽桐在女子100米蝶泳決賽起跳一刻。（楊宇翹攝）

簡綽桐緊隨兩中國名將奪銅 一日兩PB兼破港績首獲亞運個人賽獎牌

簡綽桐初賽游出58.34秒刷新個人最佳成績（PB），以總成績第二名晉級。下午上演的決賽，簡綽桐再次有理想發揮，雖然50米轉池27.03秒排第四，但隨即追過韓國的安洗賢，以58.05秒第三名衝線，首度獲得亞運個人項目獎牌並再次刷新個人最佳成績，同時打破何詩蓓2023年寫下的58.12秒香港紀錄。簡綽桐是繼何詩蓓、何甄陶之後，第三位在今屆亞運能在游泳個人項目踏上頒獎台的港隊泳將，這面銅牌亦為她帶來馬會「優秀運動員獎勵計劃」的25萬港元獎金。

亞運會2026游泳︱香港泳將簡綽桐在女子100米蝶泳決賽再次與日本名將池江璃花子近距離較量。（楊宇翹攝）

中國泳手余依婷以56.41秒、0.03秒之差力壓上屆冠軍張雨霏奪冠。安洗賢成績58.09秒排第四，池江璃花子58.25秒列第五、池本凪沙58.62秒列第六，同場另一港將楊凱晴1分00.55秒列第9名。

亞運會2026游泳︱香港泳將簡綽桐在100米蝶泳喜獲銅牌。（楊宇翹攝）

簡綽桐：「好驚喜，無諗過攞獎」

簡綽桐賽後接受Hoy電視台訪問時直言，「好驚喜，無諗過攞獎。上一屆得第六名，今早（初賽）乜都唔理搏到最盡，不理會下午（決賽）如何，結果PB，達到一個目標已好開心。」以第二名成績晉身決賽，她表示沒有額外壓力，「只擔心佢啲浪會好大，決賽游下去又無乜嘢。」

【亞運會2026．游泳︱港將簡綽桐100蝶銅牌頒獎禮圖輯】

她表示，大學畢業後為亞運備戰一整年，「今日終於做到」。簡綽桐說，她一直對自己信心不大，「我對自己要求太高，信心卻不大，好靠身邊人的鼓勵和支持。好多謝每一位教練對我的信任。」今次首奪個人賽亞運獎牌，「證明自己可以再進步」，並細數過去一年在此項目成績已快上1秒，如此困難的事情她亦做到了，給她為之後的比賽打下強心針。

她一再多謝所有教練、家人和男友的支持，「個個教練都叫我要have fun，讓我今次好享受成個過程。」頒獎禮過後，簡綽桐稱仍未消化到得獎的消息，「今晚返到酒店要再諗下，我知道身邊的人都以我為榮，所以我都要為自己感到自豪。」