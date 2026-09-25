亞運會2026｜男子花劍團體入4強鎖定獎牌　張家朗紮住上

張家朗、蔡俊彥、梁千雨及何承謙組成男子花劍團體賽組合，力爭名古屋亞運團體賽金牌，他們今日（25日）出戰，張家朗加重止痛藥劑量兼備有止痛噴霧「紮仕上」，蔡俊彥繼個人賽銀牌後再次全力爭牌，梁千雨及何承謙則是首於亞運亮相。本文持續更新港隊男花爭標之路。

趙子晉名古屋現場直擊



【8強最新賽果．香港Vs烏茲別克】

港隊變陣出擊，張家朗轉任4號，蔡俊彥任5號守尾，何承謙則任6號在「尾二」登場。

何承謙對烏茲別克打頭陣未受考驗，以5：2先下一城。緊接蔡俊彥出場也守住領先優勢。張家朗在第三局亮相，雙方一度膠着，他找到對方缺口之後進攻連取兩劍；戰至14：9時，他更打出一記招牌弓步進攻，以15：9取得這個回合，他立即振奮大叫。

張家朗。（趙子晉攝）

何承謙第四局不消半分鐘已取四劍，輕鬆贏得此局，港隊大幅領先20：10。 第五局張家朗再上陣，一度接連失分，但一記防守還擊止血，港隊領先21：14；烏茲別克力追至17：22，幸張家朗頂住壓力，甚至不斷向對手施壓，以25：17完成此局，將優勢交給蔡俊彥。

第六局，蔡俊彥出場不久便因撞到對手頭盔被罰紅牌。蔡俊彥今回合打得不輕鬆，但他頂住壓力，以30：23完成此局。張家朗今仗最後一次出場，冷靜尋找膏當距離才進攻，他打出手感，七局過後港隊領先35：26。何承謙第八局出場，他繼續打出敢於進攻的風格，雖然細分5：5，但為港隊保住40：31的優勢，蔡俊彥「守尾」登場。

雖然蔡俊彥亦有傷在身，但烏茲別克的實力始終與港隊有差距，蔡俊彥最終為港隊奠定勝局，比分為45：33，躋身4強，鎖定獎牌。

名古屋亞運劍擊｜由張家朗、何承謙、梁千雨、蔡俊彥組成的港隊男花，力爭團體金牌。（趙子晉攝）

香港男子花劍隊以蔡俊彥、張家朗、梁千雨及何承謙出戰團體賽，兩大主將直言瞄準金牌。團體賽排名由個人賽成績決定，蔡俊彥摘銀，受傷患困擾的張家朗32強止步，港隊雖被列為6號種子，但避過東道主日本及中國。

港隊首圈對印度，張家朗負傷正選上陣，夥拍蔡俊彥及何承謙。眾將未受考驗，中段拉開雙位數分差，戰至第八局，梁千雨取代張家朗，港隊以45：27大勝，晉級8強鬥烏茲別克。

名古屋亞運劍擊｜手肘有傷的張家朗，首圈對印度同樣正選上陣。（趙子晉攝）

名古屋亞運劍擊｜張家朗與蔡俊彥合力爭團體金牌。（趙子晉攝）

名古屋亞運劍擊｜港隊男花。（趙子晉攝）