亞運會2026游泳︱簡綽桐50蝶再破港績 下午4時決賽力爭再踏頒獎台

2026愛知．名古屋亞運游泳項目最後一日賽事，港隊成員簡綽桐（Natalie）、麥世霆等多位成員再度登場，今屆已獲女子100米蝶泳銅牌的簡綽桐，今早（25日）在50蝶初賽游出26.28秒新香港紀錄，並再次晉級決賽，今日下午4時再次與中、日「蝶后」張雨霏、池江璃花子同場較技，力爭再次踏上頒獎台。

楊宇翹日本東京現場直擊



亞運會2026游泳︱簡綽桐出戰女子50米蝶泳初賽。（楊宇翹攝）

24歲的簡綽桐今屆表現出色，先在女子4X100米自由泳接力與何詩蓓、李芯瑤、馬紫玲一起獲得銀牌，繼而在女子100米蝶泳決賽力壓池江璃花子在內的4位日韓泳將，游入三甲，並以58.05秒打破何詩蓓保持的香港紀錄。

亞運會2026游泳︱簡綽桐出戰女子50米蝶泳初賽。（楊宇翹攝）

亞運會2026游泳︱簡綽桐50蝶再破港績 下午決賽再鬥中日蝶后

今早轉戰女子50米蝶泳，這個項目星光熠熠，張雨霏、池江璃花子兩大名將外，還有中國「短途專員」、在50米自由泳力壓何詩蓓奪金的吳卿風。狀態大勇的簡綽桐在初賽第1組上陣，以26.28秒獲小組第一，並以總成績第四名晉級決賽，同時打破她今年4月時寫下的26.34秒香港紀錄，在今屆亞運第二度改寫港績。

亞運會2026游泳︱簡綽桐順利晉級女子50米蝶泳決賽。（楊宇翹攝）

女子50蝶決賽在下午4時上演，亞洲紀錄保持者張雨霏以25.57秒首名晉級，池江璃花子以25.98秒列第二名，26秒正的吳卿風排第三，以第四名晉級的簡綽桐，將再次挑戰一眾中日名將，力爭佳績。

另一港將楊凱晴初賽以27.39秒排總成績第11名，列為決賽候補選手。

亞運會2026游泳︱楊凱晴出戰女子50米蝶泳初賽。（楊宇翹攝）

麥世霆游進第三項個人賽決賽

麥世霆昨日（24日）在男子200米蛙泳決賽以0.01秒之差與獎牌擦身而過，今早在50米蛙泳再度出擊，以27.71秒總成績第七名晉級，今屆繼100米及200米蛙泳後，游入第三個個人項目決賽。「中國蛙王」覃海洋以26.87秒首名晉級，昨日打破200蛙世界紀錄的日本17歲新蛙王大橋信以27秒正次名入決賽，下午的決賽肯定是場精彩激戰。

亞運會2026游泳︱麥世霆出戰男子50米蛙泳初賽。（楊宇翹攝）

另一港將徐奕祺在男子50蛙初賽以27.86秒，與哈薩克泳手Aibat Myrzamuratov並列第十，二人需再游附加賽決出誰入決賽。附加賽Aibat Myrzamuratov游出27.58秒，徐奕祺游出27.86秒不及對手，無緣晉級。

亞運會2026游泳︱徐奕祺出戰男子50米蛙泳初賽。（楊宇翹攝）

關鵬第六名晉身男子200米背泳決賽

男子200米背泳初賽，香港紀錄保持者關鵬以2分01.39秒，以總成績第六名入決賽。關鵬在今屆亞運狀態勇銳，早前在男子100米背泳一日內兩度打破香港紀錄，決賽以55.11秒列第七名，今日再戰200背，他在兩個背泳項目均能入決賽。另一港將陳鎡樵游出2分06.07秒，無緣晉級，列總成績第17名。

亞運會2026游泳︱關鵬在男子200米背泳順利晉級決賽。（楊宇翹攝）

何仲綸男子200米蝶泳第十名晉級

男子200米蝶泳初賽，何仲綸以2分01.84秒以第十名晉級決賽。另一港將劉建希以2分18.78秒在24位初賽泳手中列第23名。

亞運會2026游泳︱何仲綸在男子200米蝶泳順利晉級決賽。（楊宇翹攝）

女子混合泳接力港隊第五名晉決賽

女子4X100米混合泳接力初賽，港隊派出背泳張心悅，蛙泳文薈喬，蝶泳楊凱晴，自由泳馬紫玲出戰，游出4分10.62秒，以總成績第五名入決賽。