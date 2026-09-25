亞運會2026︱簡綽桐一日兩破港績50蝶第4 游泳煞科日港隊未添獎牌

香港游泳隊的「蝶后」簡綽桐（Natalie）繼女子100米蝶泳摘銅後，今天（25日）再於50米蝶泳登場，她於初賽游出26.28秒刷新香港紀錄，下午4時再次與中、日「蝶后」張雨霏及池江璃花子同場較技，力爭再次踏上頒獎台。

同場還有女子4X100米混合泳接力決賽，但何詩蓓不會參賽。這是教練團隊基於醫療團隊詳細評估及專業建議，為保障運動員健康及長遠競技狀態，與醫療團隊充分商討後而做出的決定。

楊宇翹東京現場直擊



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24歲的簡綽桐今屆表現出色，先在女子4X100米自由泳接力與何詩蓓、李芯瑤、馬紫玲及王欣桐一起獲得銀牌，繼而在女子100米蝶泳決賽力壓池江璃花子在內的4名日韓泳將，游入三甲，並以58.05秒打破何詩蓓保持的香港紀錄。

亞運會2026游泳︱簡綽桐出戰女子50米蝶泳決賽。（楊宇翹攝）

女子50蝶決賽下午4時上演，與簡綽桐同場的還有亞洲紀錄保持者張雨霏，她以25.57秒首名晉級，池江璃花子以25.98秒列第二名，26秒正的吳卿風排第三，簡綽桐以26.28秒第四名入決賽。

亞運會2026游泳︱簡綽桐在女子50米蝶泳決賽獲第四名。（楊宇翹攝）

簡綽桐一日兩破港績 50蝶決賽獲第四名

下午4時的決賽，簡綽桐在第6線出賽，身邊第5線為池江璃花子，第4線為張雨霏，吳卿風在第3線。簡綽桐以26.11秒，列第4名，一日內兩破PB兼兩度刷新香港紀錄。

亞運會2026游泳︱簡綽桐在女子50米蝶泳決賽獲第四名。（楊宇翹攝）

50蝶張雨霏奪金 池江璃花子摘季今屆首度在個人項目踏上頒獎台

張雨霏以25.41秒奪金，順利衛冕這個項目冠軍，另一中國泳手吳卿風以25.62秒獲銀牌，主場出戰的池江璃花子以25.97秒獲第三名，在今屆賽事首度在個人項目踏上頒獎台。獲替補上陣的另一港將張凱晴以27.55秒列第10名。簡綽桐雖然未能再次入三甲，但今屆仍收穫一銀一銅。

麥世霆出戰今屆第三項個人賽決賽 50米蛙泳列第七名

游進第三項個人賽決賽的麥世霆，在男子50米蛙泳決賽以27.77秒列第七名。覃海洋以26.68秒奪金，中國另一泳將劉俊傑26.99秒獲銀牌， 昨日剛打破200蛙世界紀錄的日本新星大橋信以27.01秒獲銅牌。

女子800米自由泳兩將替補入決賽

女子800米自由泳A組決賽，兩港將馬紫玲、高嘉蓮替補入圍。馬紫玲以8分55.63秒再次刷新個人最佳成績列第7名，14歲的高嘉蓮游出8分57.77秒列第8名。中國泳手李冰潔以8分24.02秒奪金。

男子200米背泳關鵬列第八名

男子200米背泳，香港紀錄保持者關鵬在今早初賽游出2分01.39秒，以總成績第六名入決賽。關鵬在今屆亞運狀態勇銳，早前在男子100米背泳一日內兩度打破香港紀錄，決賽以55.11秒列第七名。今日再戰200背，他在決賽再游出比初賽更快的2分01秒正列第八名。

亞運會2026游泳︱關鵬在男子200米背泳決賽獲第八名。（楊宇翹攝）

何仲綸男子200米蝶泳列第十名

男子200米蝶泳決賽，何仲綸以2分02.15秒，列第十名。

女子混合泳接力港隊列第五名

女子4X100米混合泳接力初賽，港隊派出背泳張心悅，蛙泳文薈喬，蝶泳楊凱晴，自由泳馬紫玲出戰，游出4分10.62秒，以總成績第五名入決賽。來到下午的決賽，港隊由張心悅、林韵晴、楊凱晴及馬紫玲出戰，游出4分06.27秒獲得第五名。中國隊以3分54.55秒瘋金兼打破亞運紀錄，日本隊以3分57.64秒獲銀牌，韓國隊以4分00.67秒獲銅牌。

這項接力賽是游泳館壓軸賽事，游泳項目最後一天賽事，港隊未能增添獎牌，但仍累積2金3銀1銅，再次寫下佳績。