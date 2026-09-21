亞運會2026｜國乒男團晉級　現場分牌一度擺烏龍王楚欽領先變落後

2026名古屋亞運會乒乓球賽事昨日（20日）開打，國乒男、女團在分組賽表現順利，同以兩連勝姿態輕鬆挺進淘汰賽。然而賽場外出現令人哭笑不得的「大烏龍」，男團主力王楚欽在對陣卡塔爾的賽事中一路壓制對手，大會現場計分牌與亞運官網系統卻將雙方比分完全倒置，明明一路領先的王楚欽，系統竟顯示他局數「0：1」、「0：2」落後。



由於今屆亞運會分組賽階段僅在1號及2號球台配備電視直播訊號，國乒昨日進行的4場團體賽中，僅有女團早上與尼泊爾的賽事獲得現場直播。其餘3場比賽，球迷只能依賴賽事官方網站的文字直播與即時分數關心戰況。

今屆亞運乒乓球團體分組賽並非每場比賽都有直播。（新華社）

國乒男團兩連勝輕鬆晉級 王楚欽「越得分越落後」

國乒男團首輪對陣澳門，隊長王楚欽先作休息，由林詩棟、溫瑞博及黃友政三名小將擔旗，各自直落三局擊敗對手，幫助中國隊以場數3：0輕鬆取勝。

名古屋亞運乒乓球男團分組賽首輪，中國3：0戰勝澳門。（新華社）

傍晚迎戰卡塔爾男團，國乒盡遣主力出戰。王楚欽打頭陣，迅速以11：5、11：6連下兩城。豈料打到第三局9：3時，王楚欽抬頭看向現場大螢幕，震驚發現自己竟然「正處於劣勢」，明明一路領先的他，螢幕竟顯示他以3：9落後，他隨即向主裁判提出抗議，大會才即時修正比分。不僅現場電子牌，連亞運官網上的實時數據亦同樣調轉，一度令線上球迷及解說嘉賓一頭霧水。

亞運官網起初將計反王楚欽與對手的得分情況，現已進行更正。（亞運官網）

王楚欽賽後幽默回應此事：「第三局才發現，感覺打了半天要輸了。」

儘管比分系統鬧出插曲，國乒男團場上發揮仍穩如泰山，隨後登場的林詩棟與向鵬均直落三局橫掃對手，國乒男團以3：0拿下卡塔爾，順利取得兩連勝晉級。

國乒女團王曼昱爆冷失分 孫穎莎強勢率隊晉級

國乒女團昨日同樣迎來一日雙賽，早上面對實力平平的尼泊爾，女隊收起雙姝，改由陳熠、蒯曼、范姝涵出戰，三名小將一局不失輕鬆以場數3：0打開勝利之門。然而，中國下午迎戰澳門隊時遇到挑戰。

名古屋亞運乒乓球女團分組賽首輪，中國3：0戰勝尼泊爾。（新華社）

代表澳門隊出戰的前國乒「一姐」朱雨玲，睽違八年重返亞運賽場，「倒戈」上陣，新「世一」王曼昱發揮不佳，以局數1：3輸掉首局。澳門另兩位運動員梁安娜與關卓琳實力有限，孫穎莎、蒯曼分別以局數3：0贏下對手，幫助國乒反超至2：1。來到關鍵第4局，孫穎莎再出場以11：5、11：7、11：1直落三局擊敗朱雨玲，國乒以場數3：1反勝澳門，取得兩連勝晉級。

名古屋亞運乒乓球女團分組賽次輪，孫穎莎一人取兩分，中國3：1反勝澳門。（新華社）

孫穎莎賽後表示對於可能出現的情況早已做足準備，「其實我覺得在排陣方面，我們賽前和馬導、和我們三個人，就相信大家都做好了有可能會輸一場或兩場的準備。我覺得其實發生什麼樣的比分都很正常，我們還是做好自己的每一場。」