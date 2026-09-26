亞運2026乒乓球︱杜凱琹吳詠琳重遇新加坡 陳顥樺男單8強負林昀儒

名古屋亞運會2026乒乓球項目，港將力爭踏上頒獎台，只剩下最後兩個希望。陳顥樺在男子單打8強面對中華台北球手林昀儒，杜凱琹、吳詠琳在女子雙打8強面對新加坡組合黎明映／舒麟茜。



亞運會2026乒乓球︱香港隊代表陳顥樺。（路透社）

亞運會2026乒乓球︱港隊混雙、男雙提前下馬 僅餘兩最後獎牌希望

港乒在今屆亞運路途不順，女團16強負新加坡止步，男團8強不敵韓國出局。而港隊獎牌希望、黃鎮廷／杜凱琹早前已在混雙8強負印度組合，「前世一」男雙組合黃鎮廷／陳顥樺則在16強1：3負伊朗組合下馬，再次與獎牌擦身而過。

亞運會2026乒乓球︱香港隊代表杜凱琹女單16強負王曼昱。（新華社）

陳顥樺成港乒單打獨苗 男單8強戰中華台北好手林昀儒

女子單打方面，杜凱琹今日（26日）在16強硬撼中國的王曼昱，力戰負1：4；蘇籽童在另一場16強同以1：4不敵日本的早田希娜。「香港一哥」黃鎮廷男單16強2：4不敵伊朗球手Noshad Alamiyan，反而21歲的陳顥樺以4：1淘汰朝鮮的李正植，晉身8強。

亞運會2026乒乓球︱香港隊代表陳顥樺男單8強戰中華台北球手林昀儒。（路透社）

港隊21歲新星對戰名將 力戰以1：4敗陣8強止步

半準決賽，陳顥樺遇上世界排名第6位的中華台北球手林昀儒，連失兩局7：11。第3局雙方早段呈拉鋸局面，尾段搏波成功取得9：7優勢，並以11：8扳回一城，局數追成1：2。第4局初段雙方得分梅花間竹，打成3：3、4：4、5：5、6：6、7：7、8：8多次平手。局尾陳顥樺接連犯錯，林昀儒以10：8稍為領先並取得局點，並以11：9，再勝一局，領先至局數3：1。

第5局陳顥樺開局領先3：0，林昀儒隨即連取4分反超前，港隊隨即叫暫停，卻依然難阻林昀儒的強勢，連得多分，順利以11：5再勝一局，中華台北好手以4：1擊敗陳顥樺晉級8強。