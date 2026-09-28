亞運會2026｜陳圓將110米欄逆襲摘金　助中國時隔8年重回亞洲之巔

【田徑】亞運會男子110米欄金牌，重新屬於中國！



三年前的杭州亞運會，中國隊的亞運會男子110米欄九連冠紀錄戛然而止。27日晚的名古屋雨夜，來自上海的20歲小將陳圓將以13秒15奪冠。衝線後，他用英語面向全場大喊：

Who is the first? China! （誰是第一？中國！）

他說：我是帶着一股勁來跑這場比賽的！

當天決賽，強敵環伺，其中實力最為強勁的，是曾經跑進過13秒的日本隊奪冠熱門村竹拉希德（Muratake Rachid）。村竹拉希德是亞錦賽冠軍，站上過奧運會決賽跑道，個人最好成績大幅領先於陳圓將，還曾在去年的世錦賽準決賽中以絕對優勢領先陳圓將，將後者擋在了決賽門外。

中國20歲小將陳圓將（中）在男子110米欄決賽以13秒15奪冠。（新華社）

「我賽前沒想過能贏。」奪冠後，陳圓將說得直白。在決賽前一晚，他在看電視時發現，各大媒體已將村竹拉希德的名字和金牌放在了一起，於是年輕人的要強勁兒上來了。

我心裏當時就有種不服氣。我說沒到最後一刻，誰是冠軍都不一定！

這股勁，其實一直在他心裏。雖然沒有在大賽中贏過村竹拉希德，但亞運會前一個月，在一次全國比賽後被記者問到，如何看待日本隊近年來在110米欄項目中的迅猛進步，陳圓將說：「我有可能輸，也有可能贏，但我從來不懼怕他們。」

他說：這是一場非常難跑的比賽，但我頂住了！

從前一天的預賽到當晚決賽，名古屋持續降雨，日本老將泉谷駿介就在預賽中摔倒受傷。「場地很濕滑，我相信我們所有選手心裏都是有一些擔心的。」陳圓將說，「但重要的是要做到心無旁騖，專注每個技術動作。」

陳圓將（左）最強的對手村竹拉希德（右）就在相鄰道次。（新華社）

當晚，名古屋市瑞穗公園陸上競技場的上座率達到了開賽以來的高峰。最強的對手村竹拉希德就在相鄰道次，客場作戰，陳圓將不可能不受現場氛圍的影響。

但去年，同樣是在日本舉行的田徑世錦賽上，首登世界頂級舞台的他說過：

我甚至有點喜歡極端天氣下比賽，刮點逆風，下點雨，我就喜歡做有挑戰的事情。

鳴槍，起跑，中國隊另一名選手劉俊茜失誤摔倒，爭冠的希望落在了陳圓將一人肩上。

但他的起跑並不佔優，前三欄一直落後於村竹拉希德。第四欄，兩人開始齊頭並進。第五個欄後，陳圓將完成超越！

「齊頭並進的時候，當然能感覺到壓力，但是我一直在專注自己。只要把自己的技術動作發揮出來，肯定會有一個很好的成績。」

他說：我要向亞洲證明，中國跨欄還是最頂尖！

跨過最後一欄，陳圓將已經知道自己贏了。衝線後，大屏幕上的官方成績還未打出，他就已經開始慶祝。「我太高興了！我等這一刻太久了！」

以第一名的成績衝線後，陳圓將興奮地對著鏡頭吶喊。（新華社）

去年的世錦賽，陳圓將無緣決賽。在十五運會上被寄予厚望，他最終僅獲第六。當時，他在社交平台上寫道：「殺不死我的，只會讓我更強大。」

觸底反彈、浴火重生，這名年輕冠軍的個人經歷，也恰如中國男子110米欄近年來走過的路。

1986年到2018年，中國在亞運會上實現了男子110米欄九連冠。但在2023年杭州亞運會上，冠軍旁落。當時，和陳圓將同屬上海隊的徐卓一賽後走過混採區時，顫抖著說出的第一句話就是道歉：

對不起！我覺得對不起我的師父和前輩們，沒能保住中國的連冠。

「卓一師兄今年飽受著傷病的困擾，很遺憾沒能來到亞運會。」陳圓將還提到了劉翔、謝文駿等上一代的亞運會冠軍們，「我站在了巨人的肩膀上成長。」

他說：真是雙喜臨門！

採訪最後，陳圓將還分享了一件「喜上加喜」的事：「我哥昨天結婚了！親哥哥！」

為國出征，錯過了家人的婚禮固然遺憾，但他說：「我的家庭特別有愛，家人都很理解我，也很支持我。祝我哥新婚快樂！我一會兒肯定要先給他們打視頻。」

據他介紹，哥哥現在是一名大學老師，曾經也練過體育，後來沒有成為專業運動員。「我的天賦比他更高一點。」他的眼睛笑得瞇成了一條線，「真是雙喜臨門，我爸媽的大兒子昨天結婚了，小兒子……」

他指了指自己：