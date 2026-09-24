亞運2026｜「四屆元老」徐嘉余累積15金　力壓王義夫成中國金牌王

中國泳手徐嘉余在名古屋亞運2026男女混合4X100米混合泳接力決賽中，夥拍隊友游出3分40.38秒成功衛冕。徐嘉余奪金後個人亞運金牌總數累積至15枚，超越中國射擊傳奇名宿王義夫保持長達24年的14金神蹟，成為中國亞運歷史金牌榜第一人。



射擊運動員王義夫自1982年新德里亞運起跨越6屆賽事，歷時20年斬下14金。徐嘉余今屆作為「四朝元老」，自2014年仁川亞運首奪接力金牌至今，耗時12年達成15金壯舉。

徐嘉余累積獲得15塊亞運金牌，成為中國亞運金牌王。（新華社）

今屆賽事中，徐嘉余先在男子100米背泳決賽游出51.98秒刷新大會紀錄奪冠，實現該項目亞運「三連冠」，成為繼名將孫楊後中國泳壇史上第二位在同一個人項目締造三連冠的男選手。今次奪冠成績比意大利泳手積干（Thomas Ceccon）在巴黎奧運擊敗他奪金的52.00秒更加出色。次日徐嘉余在50米背泳以24.04秒再破大會紀錄，同樣達成「三連霸」。

31歲的徐嘉余在背泳項目持續在亞洲保持壓倒性優勢，更是亞洲唯一一位在100米背泳項目中游入52秒的男子運動員。今屆該項目以53.93秒摘銀的日本選手竹原秀一與以53.94秒奪銅的韓國選手李周浩，與徐嘉余差距將近2秒。即使放入時光長河中，日本名將入江陵介2009年創下的最好成績為52.24秒，仍無法撼動徐嘉余在100米背泳上「亞洲一哥」位置。在男子4X100米混合泳及男女混合4X100米混合泳兩項接力中，擔當第一棒背泳的徐嘉余均能建立近2秒領先優勢，成為中國隊兩度奪金功臣。然而，在他光芒四射的背後，折射出中國乃至亞洲男子背泳後繼無人的尷尬現狀。

徐嘉余在50米、100米背泳領域冠絕亞洲。（新華社）

開啟新歷史紀錄後，徐嘉余謙遜表示：「順哥（汪順）是全運金牌最多的，霏姐（張雨霏）是中國奧運獎牌最多的，很榮幸，我也為中國游泳爭得亞運金牌最多。」他亦對後輩寄予厚望：「或許很快，也許張展碩他可能很快就能超過我了，我相信中國游泳會越來越好。」