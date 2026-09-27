亞運會2026田徑︱葉景維戰200米決賽創歷史:「如何走下去更重要」

葉景維在名古屋亞運男子200米決賽登場，創下田徑港將歷史新一頁，他在決賽跑出21.22秒，時間不及初賽的21.13秒或準決賽的20.74秒。賽後這位21歲港將對首戰亞運已跑進決賽稱，「這是個好開始，但未來如何走下去更重要。」

楊宇翹名古屋現場直擊



亞運會2026．田徑︱葉景維在名古屋亞運男子200米決賽登場，創下田徑港將歷史新一頁。（楊宇翹攝）

亞運會2026田徑︱本土港將葉景維戰男子200米跑決賽創歷史

香港對上一次有運動員參與亞運男子200米決賽是1954年亞運，Stephen Xavier當時奪得銅牌，是香港史上第一面亞運獎牌。時隔72年，葉景維成為歷來首名晉級亞運男子200米決賽的本土港將，寫下香港田徑歷史新一頁。

亞運會2026．田徑︱葉景維在名古屋亞運男子200米決賽登場，創下田徑港將歷史新一頁。（楊宇翹攝）

賽後他接受本報及本地傳媒訪問時直言，「時間一定唔滿意，麻麻地，同PB（個人最佳成績）有段距離」，他喃喃道：「考慮到跑第2線、去到第3槍，唯有接受。」葉景維未感失望，「有少少可惜同遺憾，昨天我跑第1組，早了壓線拿不到大Q，所以今日線道無咁靚，被編入最內線道較難跑。」男子200米短跑準決賽共有3個分組，每組前兩名可直接憑「大Q」入圍，另加餘下兩位時間最快的選手，亦可憑「細q」晉級決賽，葉景維在第1組跑出20.74秒失落小組第2名，以0.03秒之差未獲「大Q」，惟仍憑成績晉級。

亞運會2026．田徑︱葉景維在名古屋亞運男子200米決賽登場。（楊宇翹攝）

亞運決賽是個好開始 「未來怎樣走落去更重要」

葉景維說：「好榮幸可以踏上亞運舞台，因為是第一次，好開心可以來到這裏，並跑進決賽。」回想近月備戰情況，「需要很多不同的付出和犧牲才來到這一步，絕對不是一件容易的事，好多謝自己及身邊的朋友和教練的支持，才能行到這一步。」

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總結個人首戰亞運，葉景維認為，「第一屆便來到決賽是個好開始，然而未來怎樣走落去更重要」，這位年輕港將志比天高，「希望再跑快啲。」