亞運2026｜跳水女子10米台陳芋汐無敵封后　離全滿貫只差奧運金牌

名古屋亞運2026跳水賽事今日（29日）下午上演女子10米跳台決賽，中國雙姝展現極致統治力，陳芋汐在預賽次名晉級下，決賽發揮極其穩定，以432.65高分壓倒性奪得金牌，協助中國跳水隊達成亞運該項目14連冠，隊友盧為以385.40分摘銀。



上午預賽，陳芋汐在第四跳207C（向後翻騰三周半抱膝）出現失誤，單跳僅獲70.95分，居隊友盧為之後以第二名晉級。下午決賽，陳芋汐及時修正，從第一跳開始一路領先，第4跳207C更是發揮極佳，現場7名裁判中有4名打出10分滿分，狂攬97.35分（滿分99分），最終以432.65分領先第二名逾47分輕鬆封后。

名古屋亞運2026，陳芋汐以432.65高分奪女子單人10米台金牌。（新華社）

今年21歲的陳芋汐是中國跳水隊女子10米跳台的核心主力，亦屬於老將，目前已集齊世錦賽、世界盃、全運會及亞運會單人金牌，距離個人全滿貫僅差奧運金牌。陳芋汐今日再增一塊金牌拼圖後展望兩年後奧運，「亞運對於奧運來說是期中考，我覺得今次成績是合格的，而且吸取今次經歷，我會成長，接下來就是腳踏實地去訓練，能走多遠就走多遠。」

日前陳芋汐夥拍盧為以347.82分奪得女子雙人10米跳台金牌，為中國跳水隊拿下今屆亞運首金。

名古屋亞運2026，陳芋汐（左）夥拍盧為奪女子雙人10米台金牌。（新華社）

盧為捱過發育關浴火重生 亞運奪一金一銀

陳芋汐隊友盧為今年年滿20歲，今屆首次參加亞運獲得一冠一亞成績。盧為早在2019年在光州世錦賽湧現，奪單人亞軍以及夥拍張家齊奪雙人10米台冠軍。然而，天才少女張家齊、全紅嬋相繼橫空出世，加上女子跳台選手必須面對的「發育關」考驗，盧為長時間未能進入國際賽大名單。直到2025年重新彈起，盧為在第十五屆全運會上單人及雙人10米台雙雙斬獲亞軍，僅次於陳芋汐。如今在名古屋亞運賽場上連奪一金一銀，重返中國頂尖行列並站上亞運賽場。

盧為今屆亞運奪得1金1銀。（新華社）

中國跳水「夢之隊」暫時已賽8戰全金

名古屋亞運跳水項目目前已經進行8個單項比賽，中國跳水「夢之隊」包攬全部金牌，延續在該項目長期統治地位。