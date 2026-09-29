亞運2026｜中國男女子4x100接力齊衛冕　謝震業尾棒頂住泰國飛人

「紅色閃電」再次照亮名古屋雨夜！周一（28日）晚，中國田徑男子和女子4x100米接力隊在亞運會上雙雙衛冕。在短跑項目最為考驗團隊配合和人才厚度的王牌對決中，中國速度，是當之無愧的亞洲之王！



這是兩場優勢明顯的勝利。當晚，33歲的謝震業和17歲的陳妤頡分別擔綱男、女兩隊的第四棒。最後一個直道，兩代中國「飛人」一騎絕塵，跑出了振奮人心的統治力。

中國田徑男子和女子4x100米接力隊在亞運會上雙雙衛冕。（新華社）

本屆亞運會已在個人項目上收穫一金一銀，「小孩姐」陳妤頡已顯大將風範：「經過多次單項決賽的歷練，我的心態成熟了很多。我知道隊友一定會在前程拚出優勢，也讓我在最後一棒跑得格外從容。」

老將謝震業則頂住了新科100米、200米雙料冠軍、泰國「飛人」Puripol Boonson的衝擊。從觀眾席上看，擁有亞洲第一單項實力的泰國人在最後時刻疾速逼近，現場血脈僨張。但謝震業說，當時任何對手都不在他眼中，「隊友給我了特別大的優勢，我完全打開了自己的節奏，跑得非常順暢、享受」。

這是兩場備戰充分的勝利。即便雨中作戰、場地濕滑，中國兩隊的交接棒都精準、順暢。女隊第二棒劉國怡說，自己和第一棒梁小靜已經配合半年多，颳風下雨都不會中斷訓練，所以實戰中她有底氣絕不保守：

啟動時我沒有一點猶豫，拼盡全力往前衝，我相信小靜姐一定會把棒交到我手中。

如果男隊第三棒王勝傑不主動說，少有觀眾能看出來他和第二棒曾克理交接出現了微小失誤。「但我們馬上做到了及時挽救，因為這也是我們訓練裏模擬過的狀況。上場前準備得多，場上才有充分的容錯率。」

中國田徑男子4x100米接力隊在亞運會上成功衛冕。（新華社）

這是兩場團隊同心的勝利。王勝傑說，隊伍在一起訓練了十個月，彼此之間早已有無需言語的默契。女隊第三棒劉峽君說，這是她第一次擔任國家隊第三棒的位置，一度精神壓力很大。

當時心裏多次自我懷疑、反覆掙扎。現在回頭來看，最終能為團隊和祖國拼下這塊金牌，所有的付出和努力都是值得的。

女隊第一棒梁小靜已是三度登上亞運賽場。作為年齡最大的隊員，她去年經歷鎖骨骨折，大傷之後一度「走路都疼」。此次亞運會接力賽前，和梁小靜同歲的多年隊友葛曼棋在百米預賽中受傷。28日決賽當天，梁小靜特意在膝蓋部位的肌貼上寫上了「97」：「我和曼棋都是1997年生人，我們帶着她的精神上場了！」

這是場上八名隊員完成的接力，也是幾代中國短跑人共同完成的接力。梁小靜和謝震業均第三次站上亞運賽場，身邊的隊友從蘇炳添、張培萌、韋永麗等老將，換到今天一批「00後」甚至「05後」年輕人。在奪金當天，男隊曾克理剛剛度過了自己的20歲生日。而兩位老將也從當年的「小謝」、「小不點」，變成了如今的「謝哥」、「小靜姐」，成了年輕人口中的「定海神針」。

中國田徑運動員謝震業（左）和王勝傑（右）。（新華社）

「最後的三四棒交接，我把棒交到謝哥手裡，其實我看得到他身邊有很多對手。」第三棒王勝傑回憶起決勝時刻前的交接，「但我對謝哥充滿信心，看着他跑出去，我心裏就是安心，最終的勝利也在意料之中。」

「接力是田徑短跑當中為數不多的團隊項目，它考驗的不是一個人的戰鬥。」謝震業說，中國接力隊在國際上捷報頻傳，得益於機制的保障和訓練傳統的積累。「我們把團隊每個人的力量集中在一起，做出了1+1>2的效果。」

本世紀以來的七屆亞運會上，中國男隊拿到過4次百米接力金牌，女隊則拿到過5次。在世界舞台上，中國女隊拿到過奧運會第六名，男隊則獲得過奧運銅牌和世錦賽亞軍。

對於中國接力，我們應該要有這樣一個自信。

謝震業說，「這次，我們男隊、女隊又拿下了金牌。我相信未來，年輕一代也會繼續書寫我們中國速度的榮光。」