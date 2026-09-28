歐國聯｜C朗18年來首次全場坐冷板黑面離場　教練指因戰術需要

歐國聯A聯賽A4組焦點戰，葡萄牙作客以2：1擊敗由神射手夏蘭特（Erling Haaland）領軍的挪威。然而全場最受矚目的焦點，落在後備席上的葡萄牙巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）身上，41歲國家隊隊長整場比賽坐足90分鐘冷板，賽後獨自步入球員通道，未有隨隊向遠道而來的葡萄牙球迷致意。



賽事進行至53分鐘時，C朗已奉命在場邊拉筋熱身，惟隨着換人名額陸續用盡，C朗始終未獲落場機會。這是自2008年歐國盃0：2瑞士以來，C朗長達18年間首次在葡萄牙的國際正式競爭性賽事中全程擔任未獲上陣的後備球員。賽事完場後，葡萄牙球員紛紛走向客隊球迷區致謝，唯獨不見C朗蹤影，隊長此舉無疑增添了賽後話題度。

C朗在歐國聯次輪葡萄牙對陣挪威比賽中坐足90分鐘冷板。（Retuers）

葡萄牙主帥佐治捷西斯（Jorge Jesus）表示並未注意到C朗未向球迷致謝的舉動，「他竟然沒向球迷打招呼？我要跟他談談。國家隊就是國家隊，我實在無法解釋他為什麼不這麼做。」

佐治捷西斯補充透露：「我原本計劃在比賽開始後約1小時派C朗上陣，但在場上的隊友表現極其出色。出於戰術需求以及考慮到時機最終決定不換入C朗。」

捷西斯解釋未換入C朗是出於戰術需要。（Retuers）

葡萄牙今仗由祖奧菲歷斯（Joao Felix）先開記錄，隨後被挪威神鋒夏蘭特追和。25歲前鋒干卡路（Goncalo Ramos）今場頂替C朗進入正選名單，他在下半場笠射破門幫助葡萄牙再次超出比數至2：1，隨後他又射入一個入球，惜越位在先被判無效。最終葡萄牙作客以2：1擊敗挪威，分組賽暫時兩戰全勝。

捷西斯早前作為艾納斯主帥與C朗長期合作，世界盃後接替馬天尼斯（Roberto Martínez）出任葡萄牙主帥，他強調純粹是針對今仗比賽局勢的戰術考量，絕不代表不重視C朗，並暗示在接下來對陣丹麥的賽事中，C朗將很有機會獲得上陣時間。