帆船｜國際帆船大獎賽香港站門票$700起　10.27上午10時公開發售

被譽為「帆船界F1」的「勞力士國際帆船大獎賽」（Rolex SailGP），明年1月23至24日首度落戶香港，成為新賽季的首站賽事。大會公布最新的售票詳情，設有單日及兩日門票，由10月27日起公開發售。



勞力士國際帆船大獎賽早前宣布，明年1月23至24日將首度舉辦香港站，為新賽季揭開序幕。大會公布票務詳情，門票分為單日及雙日票，單日門票票價為$700港元，雙日票則為$1120，門票由10月27日上午10時起公開發售。

勞力士國際帆船大獎賽全年共有12個分站及一場總決賽，比賽地點包括墨爾本、紐約、日內瓦、樸茨茅夫等。賽事於2019年首辦，共有13支帆船隊以規格相同的雙體船作賽，由於時速可超過100公里，每場比賽最長時間僅15分鐘，賽事被譽為「帆船界F1」。

勞力士國際帆船大獎賽香港站



日期：2027年1月23至24日

地點：香港啟德郵輪碼頭

海濱看台門票：單日$700；賽事週末雙日$1,120

SailGP會員預售：10月23日上午10時至10月26日下午5時

公開發售：10月27日上午10時起

