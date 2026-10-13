網球︱鄭欽文火鳳重生　時隔2年再奪冠：最低潮時每個人都質疑我

網球壇競爭如何激烈，從去年6月世界排名第4的鄭欽文，受傷患影響到今年6月跌至160位可見一斑。這位中國網球「一姐」長期受傷患困擾，去年7月動手術治理右肘，前後輾轉休息近8個月，當世界排名持續滑落至100名開外，外界甚至有聲音質疑她能否重返昔日最高水平。這位湖北姑娘在日前結束的中國公開賽，用行動證明一切。



網球︱鄭欽文贏出中國公開賽。（路透社）

網球︱鄭欽文今年6月世界排名一年間由第4跌至160位

鄭欽文在2024年晉身澳網決賽，繼而贏得巴黎奧運金牌，一步步踏上世界頂級球手之路。她的世界排名持續攀升，去年6月升上第4位，可是困擾多時的右肘傷患，阻礙她向前邁進的步伐，同年7月動手術，休戰兩個多月後在中國公開賽復出，戰至第3圈便因傷退賽。她決定提早結束賽季，新賽季缺席澳網，足足休息近5個月才在今年2月再度返回賽場。

網球︱鄭欽文6月時世界排名跌至第160位。（路透社）

康復路漫長迂迴，鄭欽文今年法網、溫布頓皆首圈止步，6月時世界排名跌至第160位。「當我在最低潮的時候，每個人都在說我不能回來，每個人都在質疑我。」不過鄭欽文咬緊牙關捱過去，上月美網戰至8強才被最終奪冠的列巴堅娜（Elena Rybakina）擊敗，之後持外卡回國轉戰中國公開賽，即使頭4場比賽均要打到第3盤，鄭欽文克服一道道關卡，決賽更擊敗狀態大勇的安祖娃（Mirra Andreeva）封后，生涯首次贏得WTA 1000級別賽事冠軍，上述一席話正是她在奪冠後所說的。

網球︱鄭欽文中國公開賽封后。（路透社）

「終於在很多場敗仗之後，能夠尋回我比賽時的那團火。正如我一直所說，網球並非單單在於擊球，它同時是關於你有多渴望勝利。我很感恩能拾回內心那團火，現在我嘗試達到我最出色的自己。」鄭欽文感言，「老實說，我在贏得這個冠軍之後才感到：『我終於做到了！』我終於再次成為開創歷史的那個人。」

網球︱鄭欽文贏出中國公開賽後與父母合照。（路透社）

兩年前在巴黎，鄭欽文成為首個贏得奧運網球單打金牌的中國球手，今次則當上第一個在中國公開賽奪標的中國球手。她坦言，當每個人讚揚她2024年取得的成就時，她總是在責怪自己做得還未夠好，總是在回應說「未來才是最美好的」。外界的種種懷疑她一直在留意，「我知道每個人都在說，我從未贏過1000級別巡迴賽冠軍。我是奧運金牌得主，那是很奇妙的，但仍有很多東西我尚未達成。」

網球︱鄭欽文在中國公開賽決賽擊敗安祖娃（圖）。（路透社）

今次不止是鄭欽文首奪WTA 1000錦標，生涯第6座巡迴賽冠軍，也是她自2024年在東京贏得泛太平洋網球公開賽以來，時隔兩年首次捧盃。鄭欽文賽前世界排名第54位，是中國公開賽自2004年設立而來首個持外卡勝出的球手，也是賽事歷來最低世界排名的冠軍。不過她在贏出賽事後，排名已回升至第23位，愈來愈接近重返世界前列。

網球︱鄭欽文贏出中國公開賽。（路透社）

鄭欽文直言，「不清楚距離最佳版本的自己尚有多遠」，她在社交媒體說：「這個獎盃承載着我夢想的重量。送給那個沒有放棄的自己。」她揚言，今次賽事每場比賽都贏得艱難，因此難以說明那一場或什麼是最困難，鄭欽文形容，「那份對勝利的渴求，我要與自己內在的弱點戰鬥。我必須打得主動，同時要控制失誤。在關鍵時刻，絕不能手軟。這是長久以來我真的需要尋找的解決辦法，我很開心能做到了。」

網球︱鄭欽文與球迷自拍。（路透社）

兩奪大滿貫的同鄉師姐李娜，昔日最高世界排名曾達到第二位。鄭欽文一直以對方為榜樣，向世界最佳球手目標邁進。「我想達成一切目標，然後那些人不能再對我說些什麼了……我知道自己的潛力，我只想在網球生涯付出一切，不想在退役那天感到後悔。」

緊接北京上演的中國公開賽，鄭欽文原定會參加今周的武漢公開賽，但她因肩傷退賽。不過11月再度在維園舉行的WTA香港公開賽，鄭欽文已確定參賽。今屆賽事參賽球手還包括意大利球手保蓮妮（Jasmine Paolini）、西班牙的巴杜莎（Paula Badosa）、英國「一姐」包奧達（Katie Boulter）、菲律賓新星伊雅娜（Alexandra Eala）和中國另一球手王欣瑜。