坦赫格再轟C朗：離皇馬投祖雲達斯時　狀態早已下滑

曼聯前領隊坦赫格（Erik ten Hag）近日於荷蘭ESPN體育節目中，再度公開談論當年與葡萄牙巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）將帥決裂內幕。坦赫格直言這位五屆金球獎得主早在效力意甲祖雲達斯期間，身體機能就已開始走下坡。



雙方關係在2022年世界盃前夕直接破裂，導致曼聯提前與C朗解約。事隔數年重提舊事，坦赫格直指外界對C朗的顛峰期存在誤解：「不可否認他是足球史上最偉大的球星之一，但客觀現實是，過去這七、八年裏，他已經無法維持那種高強度輸出。從他轉投祖雲達斯開始，狀態其實就已經下滑了。」

坦赫格直言C朗拿度在第二次加盟曼聯前狀態已經下滑。（Getty Images）

坦赫格特別讚賞皇家馬德里在2018年將C朗出售的轉會策略，「這正是皇家馬德里的厲害之處，他們總能在最適當的時間與球員告別。當外界還以為球員身處頂峰時，球會已經看出他的競技水平正在下滑。」

坦赫格目前任荷甲川迪技術總監。（路透社）

37歲的C朗在坦赫格麾下各項賽事上陣16次僅入3球，效率大不如前，因而逐步退居後備。坦赫格上月接受美國體育傳媒《The Athletic》訪問時公開批評C朗缺乏跑動，為他制定戰術無果，最終辜負了球隊。在新訪問中，坦赫格認為C朗身體下滑的核心原因並非單純受年齡拖累，而是他「再也無法忍受疼痛」以及「無法每日全力以赴訓練以恢復狀態」。

坦赫格重申球隊團隊重於一切並提及C朗拿度宿敵美斯，「即使是C朗，甚至美斯也不行，團隊永遠是第一位的。每支頂級球隊都必須擁有頂級球員，但頂級球員必須服從團隊。如果他不再這樣做，那麼球隊就不可能成功，也永遠不會成功。」

「美斯最令人欽佩的地方就在於他在阿根廷國家隊的表現，太好了。但這同時也需要美斯本人投入大量精力。最終，所有人都配合他，為他效力，而他當然也得到了巨大的回報。」

C朗拿度2023年加盟沙特球會艾納斯，至今出場154次射入132球，仍保持高效率。（路透社）

而事實上，C朗拿度當年對坦赫格的執教方式同樣相當不滿，他在2022年接受英國主持人摩根（Piers Morgan）專訪時，公開指控坦赫格沒有給予自己應有的尊重，並表示既然對方不尊重他，他也不會尊重對方。而摩根見到坦赫格言論後透過社交平台X發聲反諷，「C朗自離開馬德里以來，他已攻入327球，而坦赫格整個職業生涯僅攻入15球，實力亦從未達到入選國家隊的標準。這簡直就似如河馬笑人肥。」