亞洲足協宣布2027男足亞洲盃押後11個月　安全與交通因素無奈改期

亞洲足協（AFC）宣布，原定2027年1月7日至2月5日在沙特阿拉伯舉行的亞洲盃2027決賽周，因應中東地區局勢動盪及物流交通安全考慮，將賽事延期近一年至2027年12月23日至2028年1月21日舉行。



亞洲足協證實，與沙特阿拉伯組委會及沙特足總深入磋商 後，通過賽期重組方案。根據AFC亞洲足協通告內容指出，「鑑於當前亞洲地區形勢發展所引發的特殊情況，造成龐大的後勤保障複雜度及航空交通風險，亞足協亞洲盃組委會批准重新安排賽事。」

早前亞洲足協已經進行抽籤分組及公布賽程。（AFC）

沙特阿拉伯近期因也門胡塞武裝襲擊利雅德國際機場等重要基建設施，導致海灣周邊多條國際民航航線受到嚴重干擾，原定11月赴沙特進行友誼賽的多支國家隊亦被迫臨時更換比賽場地。亞洲足協認定亞洲盃若強行在2027年1月展開，24支參賽國家隊及其龐大後勤、各國球迷的跨境交通與航空安全均面臨嚴峻挑戰。考慮到短期內無法找到具備承辦能力的替代主辦國，最終敲定將這項四年一度的亞洲最高榮譽足球賽事推遲11個月舉行。

延期方案已經落實，新賽期仍需呈交國際足協審批。新賽期或與歐洲聯賽聖誕及新年賽程撞期，原定2028年1月中國舉行的東亞盃、在日本舉行的U23亞洲盃兼洛杉磯奧運男足亞洲區外圍賽，亦連帶受到影響。