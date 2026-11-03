歐聯｜曼聯低谷中撼羅馬　卡域克拒絕投降　力撐利辛度忠誠無疑

曼聯各項比賽連續9場不勝，低谷中周三（4日）凌晨奧脫福主場硬撼意甲強敵羅馬。帥位岌岌可危的卡域克（Michael Carrick）在賽前記者會面對下台傳聞，並為上仗領紅陷入輿論漩渦的後防主力利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez）護航。



曼聯自9月11日在歐聯首輪以4：0擊敗阿塞拜疆球隊沙巴FC後，便陷入長達近兩個月的勝仗荒，9場不勝走勢創下紅魔鬼自1988／89球季以來最差戰績。曼聯目前在英超積分榜上已經跌至降班區邊緣，歐聯亦僅排第21位，隨時跌出前24名附加賽資格圈。而從1977／78球季開始，曼聯從未在單一賽季連續10場不勝。

如果曼聯無法戰勝羅馬，將創下連續10場不勝的尷尬紀錄。（Reuters）

反觀客軍羅馬，開季至今13場比賽，僅歐聯聯賽階段第2輪遭皇馬反勝，在意甲則10輪保持不敗，高踞第3位。

意甲勁旅羅馬開季13場比賽僅1負，勢頭正猛。（Reuters）

今場大戰對卡域克尤為重要，球員時代他曾在歐聯2006／07賽季8強戰中與羅馬相遇。當年曼聯首回合作客負1：2，回到主場以7：1大勝羅馬一仗，卡域克梅開二度，成為他球員生涯代表作之一。時移世易，如今他站在保住帥位的最後死線。

他賽前依然堅拒服輸，「你可能會覺得我瘋了，因為我們目前的成績和情況都不盡如人意，但說真的，我真的非常期待這場比賽。聽著，我無法預知未來，你永遠不知道會發生什麼。但這不會改變我的感受……我們希望明天晚上能取得好成績。」

卡域克曼聯帥位岌岌可危。（Reuters）

除了主帥卡域克在曼聯的前途，阿根廷中堅利辛度馬天尼斯的爭議亦是焦點所在。在史丹福橋球場對車路士一役中，利辛度馬天尼斯下半場82秒內連續領兩面黃牌被逐兼輸十二碼，導致曼聯無力扭轉敗局。利辛度今季狀態下滑，外界質疑其比賽態度，形容其舉動疑似「博炒」以求離隊。

卡域克對此否認，「我對他的投入度和忠誠度沒有任何懷疑。足球場上總會發生很多事，你做出某個決定，有時你會犯錯，有時事情會往好的方向發展。我之前說過，我從不質疑球員對球會、對我的忠誠。我們需要踢得更好，我們可以做出更好的決定，但忠誠上我們絕對沒有問題。」

與卡域克一同出席記者會的是21歲自家青訓產品高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）。馬恩奴自7歲加入球會，他明白現時肩負的責任，「我在這間球會待了很久，我知道總會有起起落落，通往巔峰的道路永遠不會一帆風順，你預料到會遇到難關。當然，這確實是一個艱難的賽季。我們沒有取得想要的成績，但我感覺我們距離改變現狀只差一場勝利。」