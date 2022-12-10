世界盃︱美記者連續3星期睡眠不足　阿根廷對荷蘭一仗暈倒後不治

美國著名足球記者Grant Whal為世界盃阿根廷對荷蘭一仗工作期間倒下，及後證實死亡，暫時原因未明。

Grant Whal為資深體育記者，卡塔爾世界盃已是他第8次參與世界盃採訪工作。他日前曾在社交媒體表示連續數周睡眠不足、龐大工作量加上壓力，令身體出現問題。



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Grant Whal數日前才在卡塔爾跟巴西名將朗拿度會面。（Twitter）

Grant Whal現年48歲，他1996年入行在《運動畫報》（Sports Illustrated）當記者，一做便是24年，初時主要採訪大學籃球和足球賽事，過去20年主力在足球範疇，在每屆世界盃均到現場採訪寫稿。

世界盃採訪工作時間既長壓力又大，他日前曾披露身體出現狀況，「3個星期嚴重睡眠不足、壓力重大加上龐大工作量能將你壓垮，我的身體終於崩潰了。」Grant Whal最初只是有點傷風，不過到12月3日美國對荷蘭的16強比賽時「開始變得有點嚴重」。

美國著名體育記者Grant Whal在阿根廷對荷蘭一仗工作期間死亡。（Twitter）

他當時說，「我感到上胸位置承受另一程度的壓力和不適」，惟強調對新冠肺炎檢測呈陰性反應。卡塔爾的醫護人員認為他患有支氣管嚴，給他服用抗生素。

Grant Whal的經理人Tim Scanlan確認，Grant Whal在阿根廷對荷蘭一仗完場前突然感到不適，相信在送院期間或在被送到醫院後不治。他的太太Celine Gounder在Twitter發文指對丈夫死訊感到大為震驚，同時指出「足球大家庭和很多好友前來協助」，感謝外界對丈夫給予的支持。

Grant Whal太太Celine Gounder發文對丈夫死訊感震驚：

美國足總發出聲明讚揚，「Grant對足球的熱誠和投入，對這運動在美國提升地位和受歡迎程度扮演重要角色。」

卡塔爾世界盃在場外引發不少爭議，其中一項是當地對不同性取向人士的壓迫，英格蘭為首多支歐洲球隊一度發起行動，由國家隊隊長戴上彩虹「One Love」臂章以示支持不同性向人士。惟計劃及後各隊擔心被國際足協制裁作罷，Grant Whal當時曾身穿彩虹T恤嘗試入球場，一度受保安人員阻止。

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保安稱Whal的衣服有政治元素，因此一度拒絕他穿着該衣服進場。（Grant Whal網站）

前英女足隊長史葛在《BBC》直播節目上戴上彩虹臂章。（Twitter）

除Grant Whal外，前英女足名將、現英媒《BBC》足球評述員史葛（Alex Scott）在直播期間戴上彩虹臂章，亦引起網民熱議。

英格蘭隊長卡尼在迎戰伊朗時，並無戴上彩虹臂章。（Getty Images）

美國在今屆世界盃成績是？ 美國在今屆世界盃16強不敵荷蘭出局。（餘下直播賽程見：卡塔爾世界盃2022直播賽程） 誰是Grant Wahl？ 他是美國著名體育記者，曾採訪8屆世界盃，他在荷蘭對阿根廷一仗工作期間暈倒及後證實不治。

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