足球｜阿爾及利亞球場慘劇　17歲少年業餘賽被踢中倒地後送院不治

阿爾及利亞日前發生一宗駭人意外，17歲的業餘足球員Wassim Jazzar，在比賽中遭對方解圍時踢中腹部，倒地後昏迷送院。該國足協主席於周一（25日）公布其死訊，並發文悼念。



紅衫的Wassim Jazzar，比賽中被對手踢中倒地。（X影片截圖）

相關影片在X（前稱Twitter）上廣泛流傳，當時身穿紅色球衣的Wassim Jazzar與對方爭搶，雖先到一步用頭將皮球頂走，但對方出腳解圍時機稍慢，一腳踢在他的腹上，Wassim Jazzar隨之倒地，過程中頭部曾撞擊地面，之後他很快垂下雙手。

Wassim Jazzar身旁的隊友很快便察覺到事態嚴重，揮手示意場邊的醫護人員入來急救。急救期間，他一直沒有動彈，之後有私家車駛入場中。

西班牙《世界體育報》報道指，根據初步報告，17歲的Wassim Jazzar被對手踢中後立即死亡。由於當時球場內沒有救護車及醫生，因此他只能被一輛普通汽車帶走。斯洛文尼亞媒體《nogomania》則表示，Wassim Jazzar被對手踢中後頭部重傷昏迷，由於救護車太遲到達，才以私家車送院。

阿爾及利亞媒體《dzairsport》指當時為齋戒月，Wassim Jazzar是在禁食期間受傷，被送往醫院10天後不治；阿爾及利亞足總周一發文悼念，主席Walid Sadi對Wassim Jazzar家人表示深切哀悼。

今次事件引來不少人對足球比賽安全的憂慮，業餘賽事基本上很難配有救護車及專業的醫療人員，一旦發生意外只能寄望場上或附近有急救能力的人；香港近年盛行業餘聯賽，本地更很多硬地足球場，比賽時大家應更小心及注意保護自己。