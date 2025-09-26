足球｜前阿仙奴青訓腦部重創不治　比賽期間疑撞場邊混凝土牆

前阿仙奴青訓前鋒、現效力奇切斯特（Chichester City FC）的比利維加（Billy Vigar），在上周六（20日）的一場比賽中受重傷，最終不幸離世，終年21歲，各界紛表哀悼。



事件發生在一場地區聯賽（Isthmian League Premier Division，屬全國第7-8級別賽事），由奇切斯特（Chichester City FC）對Wingate & Finchley。比利維加在比賽期間遭受嚴重腦部受傷並最終不治，據報可能是因為撞向場邊混凝土牆所致。球會未有確認相關說法，但發表聲明表示沉痛哀悼，並宣布下一場比賽延期。

奇切斯特為事件哀悼，並發布其家人的聲明。（Chichester City FC / X）

家人指出，他在受傷當日已經進入人工昏迷，並於星期二接受手術以爭取康復機會，惟傷勢過重，最終於周四（25日）早上不治。

比利維加是前阿仙奴青訓。（資料圖片/Getty Images）

事件消息傳出後，他曾效力的前球會及英格蘭足總先後發文致哀，其中阿仙奴在聲明中寫道：「比利維加才華出眾，熱愛足球，為球會感到驕傲，曾稱被球探發掘是『他人生中最重要的一天』，深受隊友與教練愛戴。阿仙奴對事件深表哀痛，並向其家人致以最深切慰問。」

比利維加在14歲加入阿仙奴青訓，自小展現出色射門能力，首季攻入17球，獲頒獎學金並在2022年簽下職業合約。其後他外借打比郡及伊斯特本，去年7月離開阿仙奴轉投Hastings United，今年9月加盟奇切斯特，可惜不到一個月便遇上不幸事件離世。