日職聯｜工藤壯人腦積水不治　柏雷素爾青訓精品創升班奪冠奇蹟

日本聯賽盃決賽今午（22日）舉行，主角之一廣島三箭，昨（21日）上載一幀後備席上兩件舊將工藤壯人球衣的照片，「工藤，明天一起戰鬥吧」。

遺憾的是，工藤壯人敗陣了，對手是死神。這位本前國腳，月初突然患上怪病，病情急劇惡化，不適到離世不過三星期，終年32歲。



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工藤壯人效力的日丙球隊宮崎猛牛雞（テゲバジャーロ宮崎）昨晚發出訃文，讚揚工藤過去在日職及日本國家隊都有良好實績，但絕不自滿，今季在隊內對球迷、隊友和職員都相當真誠。對於他英年早逝，深感遺憾，「工藤選手，感謝你來到球隊，給予球隊力量」。

廣島在決賽前上載照片，為舊將打氣，遺憾告終。（廣島三箭官方）

工藤壯人的病况來得突然。他本季在宮崎長任正選，上月25日的聯賽仍後備上陣。但到本月2日，他感到不適，翌日接受檢查發現患上腦積水，即腦部出現異狀，令腦脊髓液循環失衡，積在腦部。患者的顱內壓力上升。工藤於11日開刀，惟狀况惡化，17日留院深切治療部，延至昨晚不治。

上月仍出戰比賽，未料走得太快。（宮崎猛牛雞官方）

工藤壯人曾是日本前線的新星，出自日職球隊柏雷素爾青訓，出道第3年便協助球隊創造聯賽歷史。2011年，上季降班的柏從日乙升班，回歸日職後率先領放，最終以一分之微力壓名古屋鯨魚，不僅首次稱王，更成為日職聯史上首次升班馬奪冠。

柏雷素爾2011年從升降機搖身一變，成為盟主，工藤（左二）功勞不小。（twitter/Dan Orlowitz）

工藤壯人在該季下半季獲得上陣機會，全季射入7球，往後穩佔柏的箭頭位置，更13年4次入選日本國家隊，奪得當年東亞盃。不過，他自2015年離開柏，轉戰美職聯溫哥華白帽，不幸在賽事中重傷顎骨，一季之後便回流日職，表現亦走下坡。

工藤壯人在代表國家隊出戰2013年東亞盃，取得入球，奪得冠軍。（Getty Images）

前季離開廣島後，曾到數個歐洲次級聯賽試腳都未獲取錄，最終投向澳職聯布里斯班獅吼，惟14戰僅入1球，最終回到日本。

工藤去季效力獅吼，日本隊友檀崎龍孔上載照片悼念。（instagram@riku_danzaki）

死訊傳出後的早上，柏如常操練，球會官方twitter上載了兩幅照片，分別是球隊今早練習前默哀，以及多年前工藤拍攝造型照的花絮。帖文寫道：「日立台（柏主場）的風景，跟工藤在陣的時候一模一樣。」