亞運︱韓國挫日本男足4連霸　球員賽後指免服兵役較金牌重要捱批

2026名古屋亞運會曲終人散，不過連續4屆贏得男子足球項目金牌的韓國隊，因部分球員接受媒體時得意忘形地回應：「金牌不重要，最重要是可免服兵役」的言論，在韓國國內引起廣泛批評，相關球員陸續為此公開道歉。



2026亞運男足決賽，韓國擊敗日本成功四連霸。（路透社）

亞運男子足球︱韓國隊擁金牌免服兵役額外動力 成功挫日本4連霸

雖然金牌人人想要，但對韓國男子運動員來說，獲得亞運金牌可免服兵役，帶來額外動力。亞運男子足球與奧運一樣由U23球隊組成，並可選入3位超齡球員，在亞洲「超班」的日本隊近屆常常只派適齡球員，甚至刻意派再細一、兩個年齡組別的小將作賽，以作鍛煉。相反韓國隊眾志成城，為「免服兵役」而戰的目標心照不宣，連已是世界級球星的孫興慜亦曾在2018年踢亞運。

2026亞運男子足球︱韓國隊長李基赫（右）賽後稱：「拿了金牌，不用去當兵了」，及後他為言論道歉。（路透社）

韓國隊長李基赫賽後稱「拿了金牌，不用去當兵了」捱批

韓國男足肯定是對亞運金牌最認真的球隊，由2014年在仁川主場挫朝鮮奪金開始，2018、2023及2026連續3屆在決賽遇上日本，皆能順利勝出，可是一班球員的賽後言論引發軒然大波。隊長李基赫接受訪問時直言：「金牌當然好，但免服兵役才是最重要的，距離我入伍只剩9天。」李基赫甚至被指向記者坦白：「拿了金牌，不用去當兵了。」

2026亞運男足決賽，韓國慶祝四連霸。（路透社）

涉事球員為不當言論公開道歉

中場楊民赫亦指出：「獎牌或者獎盃並不重要，因為有免除兵役的獎勵，我當時就是只想着這點去比賽。」守將朴承洙在社交媒體上載在更衣室戴上「退伍帽」做出軍人敬禮動作的照片，象徵他已不用服兵役，另有球員分享相關慶祝影片，眾韓國球員亞運奪金後的言行引發爭議。李基赫、楊民赫及朴承洙已分別公開道歉，身為隊長的李基赫承認，他的言辭應更謹慎及負責任，指自己在奪冠後情緒激動發言輕率，以致傷害軍人和球迷，他深感愧疚並會深刻反省。三人均強調無意冒犯正在服役及正準備服役的軍人。

2026亞運男足決賽，韓國贏得金牌球員可享有免役兵役獎勵。（路透社）

韓國議員呼籲重新審視體育選手兵役豁免制度

韓國球員的爭議言行，令當地人重提當紅男團BTS成員照樣服完兵役，重燃是否應取消運動員在國際大型賽事獲得獎牌便可免服兵役的做法。按照韓國現行兵役特例法，男性運動員獲得亞運金牌或奧運獎牌（任何顏色）均可享有兵役豁免，只需完成短期基礎軍事訓練課程，無須履行完整兵役。韓國國民力量黨議員安哲秀批評，代表國家出戰的運動員不應把參賽目標當成逃避兵役，批評韓國男足無視國防義務及現役軍人的付出，呼籲重新審視體育選手的兵役豁免制度。