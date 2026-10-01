亞運會2026．網球︱伊雅娜大熱倒灶獲銅　仍最受注目獲拿度盛讚

今年在網球壇火速冒起的菲律賓新星伊雅娜（Alexandra Eala），最新世界排名升上第18位，獲列為2026名古屋亞運會網球女單頭號種子。伊雅娜首輪輪空後連過兩關，今日（1日）在準決賽與中國的王曦雨爭入決賽。她以6：3先贏首盤，惟之後以3：6、2：6遭王曦雨反勝，金牌戰由37歲老將張帥對王曦雨，換言之中國球手連續3屆包辦網球女單金、銀牌，並且將會連續6屆奪金。



亞運會2026．網球︱頭號種子伊雅娜連過兩關，惟準決賽落敗大熱倒灶獲銅牌。（Getty Images）

亞運會2026．網球︱伊雅娜列女單頭號種子 負王曦雨大熱倒灶

這位21歲的網球新星今年表現突出，溫布頓戰至16強，美網亦戰至第3圈，8月初更在華盛頓公開賽連勝鄭欽文、費南迪絲（Leylah Fernandez）、絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina）、大坂直美及皮古娜（Jessica Pegula）等多位名將，贏得個人首項WTA 500級別賽事冠軍，世界排名旋即升上世界前列。

伊雅娜成為多個品牌代言人。（IG）

生於富裕家庭 為網球夢想13歲遠赴西班牙受訓

伊雅娜生於菲律賓富裕家庭，父親米高（Michael Eala）是企業高層，媽媽Rizza曾為菲律賓游泳國家隊成員，告別運動員生涯後成為商界高層，曾任菲律賓環球電訊（Globe Telecom）首席財務總監。然而為追逐成為網球員的夢想，小妮子早在13歲已離開馬尼拉遠赴西班牙，到「泥地王」拿度（Rafael Nadal）創辦的網球學校Rafa Nadal Academy一邊在學院內的國際學校讀書，一邊接受網球訓練。

亞運會2026．網球︱伊雅娜淡然面對勝負。（Getty Images）

淡然面對勝負 伊雅娜：「我當然想贏，但常會落敗，嘗試做得更好」

她和香港網球代表黃澤林均曾在拿度網球學校受訓，今屆亞運分別被列為女單及男單頭號種子，並雙雙打入4強。伊雅拿打法進取，強勁的正手底線抽擊是她的一大武器，今屆亞運她劍指女單金牌，她接受Olympics.com訪問時稱：「我當然想贏得金牌，每個人也想要金牌，我非常努力，跟所有比賽一樣，來到這裏我想獲勝，但同樣有落敗的可能，而且亦經常會發生。因此如果我輸了，我會接受並嘗試在未來做得更好。」

伊雅娜入圍《時代雜誌》2026年度「次世代百大人物」。（《時代雜誌》官網截圖）

入圍Time 100 Next 2026 獲拿度大讚：溫暖而謙遜可親

即使今屆未能為菲律賓帶來首面網球女單金牌，由於賽事不設季軍戰，伊雅娜在準決賽落敗後仍能為國家帶來一面銅牌。她剛剛獲美國《時代雜誌》（Time Magazine）選為2026年度「次世代百大人物」（Time 100 Next 2026），並由「校長」拿度親自撰文，「伊雅娜是我退休後跟我一起打球的首個球員，某天她問我想不想跟她對打一會，於是我時隔多月再次拿起球拍。」

伊雅娜是拿度高徒，屢獲對方親自指導。（IG）

「我幸運地由Alex在Rafa Nadal Academy展開旅程開始已認識她，密切注視她的生涯發展。2025年邁阿密公開賽，19歲的Alex已能夠擊敗3位大滿貫冠軍得主，今年她在WTA 500級別巡迴賽贏得冠軍， 並成為菲律賓歷來首位置身世界排名前20位網球手，而她仍有大量進步空間去成長。她的其中一個最大長處正是聆聽、學習和持續進步的能力。」拿度更讚揚，伊雅娜同時是個「溫暖而謙遜可親」的人，拿度感言：「如此年輕便成為一個真正的現象級選手，絕不容易，她仍能腳踏實地，實在值得更多讚賞」，並期待持續欣賞她的進步和成長。

今屆亞運女單金牌戰，反勝伊雅娜的王曦雨，將會跟張帥爭冠，中國球手已連續3屆包辦網球女單決賽兩個席位，並且篤定連續6屆贏得金牌。