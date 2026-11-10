英超｜曼聯仍未辭退卡域克的3大原因　英媒料國際賽周仍難逃被炒

曼聯周末主場以4：4驚險賽和阿士東維拉，紅魔鬼開賽僅4分鐘便落後兩球，防線如同虛設，儘管最後時刻追和，亦未能挽回管理層對主帥卡域克（Michael Carrick）的信任。BBC、ESPN、Sky Sports、《衛報》等多家權威傳媒不約而同指出，卡域克已在被炒邊緣，現任美國主帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）及前紐卡素主帥艾迪賀維（Eddie Howe）成為潛在新帥。



根據多家英國權威傳媒披露，曼聯行政總裁貝拉達（Omar Berrada）與足球總監韋確斯（Jason Wilcox）溝通後均傾向易帥，但仍未作出最終決定。《曼徹斯特晚報》稱，曼聯聯席班主拉傑夫（Jim Ratcliffe）將於周二在摩納哥主持會議，解僱卡域克是會議議程之一。

多家權威傳媒透露，卡域克即將離任。（Reuters）

曼聯今季在英超前10場比賽中僅取得1場勝利，是自1986／87球季以來在頂級聯賽中的最差開局，目前以8分排名積分榜第18位，深陷降班區，僅比包尾的水晶宮高出1分。曼聯各項賽事15場比賽中失球更高達30球，成為歐洲五大聯賽中防守最差的隊伍。

卡域克早於兩周前球隊主場0：3慘負般尼茅夫後接近下台，球會高層最終決定給他時間扭轉乾坤。

曼聯目前1勝5和4負列英超尾三。（Reuters）

然而之後三場「帥位保衛戰」，曼聯狀態仍起伏不定。客戰車路士，曼聯上半場表現出色，惟未能把握機會，並在下半場連失兩球，其中利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez）82秒內兩黃一紅兼輸12碼，擊碎曼聯反撲希望。周中歐聯迎戰羅馬，開賽17分鐘已落後兩球，但下半場連入三球，最終反勝。直至周日迎戰維拉，曼聯再次重蹈覆轍兩度落後兩球。若非柏德列多古（Patrick Dorgu）補時階段挺身而出，曼聯早已再吞敗仗。

面對外界排山倒海的壓力，卡域克態度依舊從容，當被問及會否主動請辭時，他回應：「這是不會發生的，絕對不會。」他強調自己清楚球隊需要前進的方向以及相信球隊能扭轉局勢。

曼聯球迷目前的憤怒並不針對卡域克，更多是對管理層以及格拉沙家族的不滿。（Reuters）

英媒Sky Sports了解到，曼聯遲遲未即時動刀主要有三大顧慮：首先，球迷並沒有要求解僱他，甚至對他表示支持。其次，管理層內部認為，卡域克仍然得到球員的信任。第三，曼聯高層目前不相信更換主帥能解決球隊深層問題。不過BBC、ESPN、Sky Sports、《衛報》等一致估計，曼聯會趁未來兩周的國際賽期空檔重新評估球隊狀況，相信無可避免在下一輪作客利物浦的英超「雙紅會」前辭退卡域克。

如果卡域克被解僱，之前提及的艾迪賀維（Eddie Howe）仍在曼聯考慮範圍內，普捷天奴（Mauricio Pochettino）亦被列為潛在人選。 今年54歲的阿根廷主帥在今年夏天帶領美國隊打入世界盃16強，於8月與美國足協續約至2030年，合約中包含一項價值約1000萬美元（約7843萬港元）的解約條款。

綜合各大博彩公司賠率，1.57倍的普捷天奴目前為曼聯新帥大熱，賀維有3倍為次熱門，之前盛傳亦在曼聯新帥名單上的拿高士文4.5倍，干地5倍。