英超｜曼聯絕境逼和惹怒客軍　艾馬利憤而離場　維拉高層不滿失球

儘管曼聯4：4逼和阿士東維拉搶回1分，但仍位列尾三身處降班區，曼聯後防再次飽受詬病。不過戰至最後一刻藉一記角球將比數逼和，仍然令奧脫福的球迷找到一絲安慰。歡呼聲下，維拉主帥艾馬利（Unai Emery）提前憤怒離場，維拉高層更發文怒轟曼聯最後追和入球。



維拉藉前鋒艾利臣愛德華（Alysson）與尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）開場4分鐘內連入兩球，迅速建立2：0優勢。儘管曼聯由隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）射入十二碼，加上前維拉中場泰利文斯（Youri Tielemans）建功，在半場前追成2：2平手。維拉很快又在下半場開場8分鐘內連入兩球，再度拉開兩球差距。

維拉兩度取得兩球領先，仍無法從奧脫福帶走3分。（Reuters）

維拉一度看似十拿九穩能全取3分步入尾聲，惟曼聯前鋒約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）近門撞射得手，曼聯追至3：4。補時第6分鐘全場高潮爆發，曼聯最後一擊，連門將拉文斯（Senne Lammens）亦棄關出擊衝入禁區參與進攻。角球開出時，拉文斯在小禁區內以臀部撞向維拉門將鈴木彩艷，導致後者失位倒地未能打走皮球。混戰中，後備登場的柏德列多古（Patrick Dorgu）補中，曼聯戲劇性追和4：4。鈴木彩艷隨即起身向球證激烈投訴曼聯門將衝撞犯規，球證與VAR翻查後確認入球有效，更反向抗議的鈴木彩艷出示黃牌。

鈴木彩艷投訴失球前攻方球員衝撞門將，裁判組仍認定入球有效。（Reuters）

曼聯名宿堅尼（Roy Keane）在電視直播中解釋指足球是「接觸性運動」，支持入球有效決定。維拉足球營運總監Damian Vidagany在社交平台X上轉發相關直播畫面並發文炮轟，「為了釐清這項『接觸性運動』，球證們早在夏季已告知我們，今季在小禁區內故意使守門員失去平衡或推擠守門員的行為將不再被允許。拉文斯甚至沒有看球，直接用臀部撞向鈴木彩艷。」而艾馬利則認為鈴木彩艷需要適應英超身體對抗。

維拉足球營運總監利用個人社交平台駁斥「接觸性運動」言論。（X@@DV1874）

雖然奧脫福球迷為這場絕地反擊高聲狂歡，但在教練席上兩位主帥各懷心事，曼聯主帥卡域克（Michael Carrick）面色凝重，目前聯賽排名令他依然面臨被炒的巨大壓力。而艾馬利未等球證鳴笛，已鐵青着臉逕自走入更衣室球員通道。

艾馬利提前離場舉動引發記者賽後追問，他不耐煩作答：「沒什麼情緒波動。他們在第96分鐘入球，然後補時6分鐘，我以為比賽已經結束了。」、「他們在第96分鐘入球。你之前問我為什麼離開。因為第96分30秒是我們開始開球的時候。我的英語很差，但我的意思表達清楚了嗎？」

話雖如此，艾馬利坦承內心非常憤怒，「我生氣嗎？不是對球員生氣，而是對當時的局面生氣。很難接受這個結果，因為我們在補時中以4：2領先，但我們卻失了兩球，這令人痛心。」