澳洲賽馬悲劇88勝見習騎師尼爾墮馬重創　昏迷兩日離世終年22歲

備受期待的見習騎師尼爾（Izzy Neale），周日在澳洲一場賽事中墮馬受重創，延至周二不治，終年22歲。



尼爾（黃色綵衣）生前策騎英姿。（IG）

尼爾周日（8日）與6歲的坐騎Marnoo在澳洲新南威爾斯出戰途程1600米的Warren Shire Cotton Cup賽事，至400米處Marnoo前腳嚴重受傷，尼爾隨即墮馬，她倒地後失去意識。同場資深騎師迪奧加（Diego Montes de Oca）亦被Shadow Dane拋下馬，傷勢嚴重的尼爾急救後立即由直升機送院，迪奧加則由救護車同樣送往Dubbo醫院救治。

尼爾周日墮馬重創，延至周二離世。（Getty Images）

尼爾送院後一直情況危殆，她在家人陪伴下延至周二下午離世。尼爾的家人發表聲明稱，「我們非常悲傷及心碎地宣布，我們疼愛的Izzy在家人和好友陪伴下離世。Izzy學行之前已懂得騎馬，她對馬匹的熱愛是畢生追求，近年她將這份熱情延伸到賽馬身上。」

尼爾的坐騎Marnoo，亦因前腳傷患太重而已被人道毀滅。最初懷疑斷腳的另一騎師迪奧加，經診斷為左腳軟組織受損，並無骨折，已出院休養。

尼爾累積88場頭馬。（IG）

「通過器官捐贈，Izzy將能夠為其他人帶來生存機會，亦為我們一家人在極度失落之中得到一點安慰。在這個心碎的時刻，我們非常感激她的朋友、賽馬社群和每個人給予Izzy和家人的愛護、善良和支持。」尼爾的家人多謝新南威爾斯賽馬會和騎師協會的支持，亦感謝醫護人員對她的照顧，同時希望外界尊重家人的私隱，「Izzy受盡寵愛，並且會永遠活在我們心裏。」

尼爾一生對馬匹充滿熱愛。（IG）

尼爾是位非常出色的見習騎師，生涯剛起步已在699場賽事贏出88場。意外當日她已進行過4場比賽，尼爾、迪奧加相繼在Warren Shire Cotton Cup墮馬後，當日在Warren上演的最後一場賽事亦告取消。

尼爾一生對馬匹充滿熱愛。（IG）

尼爾不止騎術出色，同時性格活潑開朗，深受當地馬圈中人愛戴。她在2024年2月從業餘轉為職業騎師，首場職業賽已旗開得勝，年紀輕輕已累積88場勝仗，尼爾的未來曾備受賽馬界所期待。可惜周日一場意外，令她失去寶貴生命。