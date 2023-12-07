賽馬｜何澤堯奪國際騎師錦標賽冠軍創歷史　由見習生到華人騎師王

國際騎師錦標賽昨日（6日）在香港跑馬地馬場舉行，香港騎師何澤堯擊敗11位本地以及全球好手，勇奪冠軍，成為首位贏得這項錦標的本地華人騎師。



作為周日（10日）「香港國際賽事」的前哨戰，昨晚上演的國際騎師錦標賽由8位海外騎師，以及4位以香港為基地的騎師同場比拼，其中何澤堯是唯一一位參與賽事的本地培訓華人騎師。賽事共設4關，在4場賽事累積最高分數即能奪得錦標。

香港國際騎師錦標賽是全球最著名及冠軍獎金最豐厚的騎師挑戰賽，4場騎師錦標賽的賽事總獎金合共高達750萬港元。（公關提供）

在4場賽事中，何澤堯在首兩關均獲第三名，第三關賽事，本地策騎的外籍騎師潘頓策騎「銀亮光速」掄元。到了最後一關，何澤堯策騎練馬師大衛希斯訓練的「好友心得」，讓馬兒領放主宰步速下，末段力壓潘頓胯下衝刺凌厲的「鈦易搵」首名衝線，獲得60萬獎金。

根據賽制，冠、亞、季軍分別獲12分、6分及4分，何澤堯以1冠2季憑總分20分，力壓潘頓（18分）和金美琪（16分）封王，成為香港首位揚威國際騎師錦標賽的本地培訓騎師。

何澤堯（綠衣）夥拍「好友心得」力壓潘頓奪冠。（由公關提供）

追隨偶像步伐 由見習生到華人騎師王

何澤堯對首奪冠軍深感高興，「我只是努力跑好每一場賽事，沒有計算過分數，所以對於奪冠有點喜出望外，現在也可以說是夢想成真。這次奪冠可以啟發下一代，讓他們知道只要努力也可以取得勝利。」

33歲的何澤堯迄今四度以「季內成績最佳本地培育騎師」身分獲頒告東尼獎，他一直憑着謙卑態度和出色騎功，深受馬迷愛戴。當提及他昔日當見習騎師期間，曾協助接待來港參加國際騎師錦標賽的星級騎師，如今從「小粉絲」成為該賽事唯一華人王者，這位33歲好手一如既往，保持謙虛，「直至現在，蘇銘倫、戴圖理及莫雅仍然是我的偶像。我不斷從這些優秀騎師及馬壇精英學習和取經，要達到他們的水平，我仍有不少進步空間。」

何澤堯一直憑着謙卑態度和出色騎功，深受馬迷愛戴。（由公關提供）

何澤堯在本周日香港國際賽事的坐騎實力強勁，焦點自然是力爭第三度勝出香港一哩錦標的香港馬王「金鎗六十」，他也會夥拍「多巴先生」競逐香港瓶，以及策騎「直線力山」出戰香港盃。

「我現在要收拾心情，準備周日策騎『金鎗六十』再次出戰香港一哩錦標，我對牠充滿信心，期望會再交出好表現。」

關於「香港國際賽事」：

12月10日沙田馬場舉行，第一場於早上11時30分開始。賽事共設四項一級賽，分別為「香港盃」（2000米）、「香港一哩錦標」（1600米）、「香港短途錦標」（1200米）及「香港瓶」（2400米）。

