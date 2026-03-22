七欖｜70場頭馬背後的苦與甜　騎師⿈智弘：我不曾孤軍作戰

今個周末的屯門市廣場，瀰漫一種充滿活力的熱度，皆因香港體壇不同項目的精英運動員齊聚一堂，於「賽馬會精英運動員分享會暨嘉年華」大談訓練心得。頻頻獲市民「打卡」留影的騎師⿈智弘（Ellis），今天脫下了厚重的護甲與馬靴，向我們分享他如何在孤獨的賽道上，靠着強大的支援網絡一步步實現騎師夢。



⿈智弘出席七欖賽前社區活動的分享會，談及他如何實現成為騎師的夢想。（RFG提供）

熱愛欖球 曾是跆拳道青年軍

現年25歲的⿈智弘，在成為騎師之前已是運動愛好者。他透露小時候曾玩過兩年的欖球，暑假時總愛在球場上奔跑 ，即使回到香港，每年國際七人欖球賽也必會進場感受那股熱血 。在加入賽馬會見習騎師學校前，Ellis曾是跆拳道青年軍，那段日子雖然同樣規律，但與馬圈的「軍事化管理」相比，仍顯得相對「自由」 。他憶述，以前練拳後還能與朋友聚餐，但進入見習騎師學校後，一切都為了「極致的專業」而讓路 。從飲食、作息到體能訓練，賽馬會都為他制定了精確的營養餐與課程，讓他學會了如何專注於一件事 。

成為職業騎師的道路，並不輕鬆。Ellis直言，初入見習騎師學校最難適應的是「規律性」 。當同齡學生還在夢鄉時，他凌晨三點便要起牀趕往馬房，午後稍作休息便又是體能課與技術課，「那時候的感覺是，明明只過了一天，卻覺得好像已經過了兩天」 。

黃智弘曾赴澳洲學法，學成歸來後成為自由身騎師。（RFG提供）

赴澳洲學做騎師最大難關：語言障礙

那時候要適應的還有語言障礙，於2019年前往南澳洲受訓因英文水平不佳，加上當地口音特殊，讓Ellis一度陷入沮喪與挫敗中 。就連練馬師下達策騎指令，他往往只能一知半解地應對，那種溝通不到的無助感，是體力勞動之外最沉重的心理負擔 。「那段時間，馬會特別安排了三位老師教我一個人，才讓我慢慢適應過來」；賽馬會的悉心安排，讓他第一次感受到「組織化支援網絡」的力量 。

除了心理壓力，Ellis也透露澳洲廣闊的地理環境也考驗著他的韌性。在香港馬場之間相隔只是一個維港，但在澳洲有時為了去一個馬場，需要坐車六、七個小時，甚至要先坐飛機再轉車 。加上在澳州是沒有營養師貼身指導，Ellis直言必須獨自管理體重，面對不健康的澳洲食物誘惑，全憑意志力在撐 。

心理輔導成最大「支援網絡」

誰料到回到香港的生活，卻是真正的挑戰。Ellis認為香港賽馬環境水平很高，速度更快、競爭更激烈、公眾輿論壓力更大。在沙圈中面對成千上萬馬迷的吶喊，或是面對賽後網絡上的批評，他坦言曾感到壓力爆表 。不過這正是今日嘉年華所探討的核心「支援網絡」發揮作用的時刻。

Ellis表示在面對壓力一環，「馬會運動心理學家賦予的支持非常大」。在賽馬這項高度個人化的運動中，心理學家為他有條理地梳理情緒，教導他如何分辨「需要理會的聲音」與「不需要理會的雜音」 。透過定期的心理輔導，他學會了建立心理建設：不斷觀看視頻改進技術、專注於體能，並告訴自己「我是可以的，只需要給自己一點時間」 。

黃智弘小時候十分喜歡打欖球，現在也經常觀賞七欖賽事。（RFG提供）

除了專業的心理支援，Ellis特別提到了他的「核心支撐圈」。這包括了見習騎師學校的陳念慈校長、首席騎術教練高雅志，以及他的恩師方嘉柏 。方嘉柏對戰術的要求與信任，給予了他在賽道上勇於突破的安全感；而在背後默默支持的家人，更是他力量基礎 。Ellis感慨地說：「這條路上，如果少了一個單位的支持，我未必能走得這麼順利」 。這種支援網絡，不僅提升了 Ellis 在場上的表現，更重要的是減少了他在高壓職業環境下的孤獨感，並轉化為他在逆境中重拾自信的動力 。

畢業後下一步：追趕傳奇的背影

2026年2月25日，Ellis 策騎「實力哥」勝出他在港的第70場頭馬，正式晉升為自由身騎師 。雖然他謙虛地表示進度比預期「慢了一點」，但這份紮實的成績單，已足以讓他成為本港華將中的佼佼者 。談及未來，這位年輕騎師的眼中閃爍著對技術突破的渴望。隨著傳奇騎師莫雷拉（Joao Moreira）即將回歸香港馬壇，Ellis 並未感到壓力反而充滿期待 ：「他是一個世界級頂尖騎師，我亦都希望在他身上學到很多東西。」

「賽馬會社區七人欖球計劃」重點活動一覽：

3月21及22日 賽馬會精英運動員分享會暨嘉年華（屯門市廣場）

4月17至19日 賽馬會社區七人欖球賽體驗日

4月17至18日 賽馬會小型欖球表演賽

4月17日 賽馬會七人欖球欖球賽學校導賞團