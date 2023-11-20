賽馬｜日本金澤夜馬途中突然關燈　釀3騎師受傷1馬匹人道毀滅

日本金澤競馬場，昨（19日）晚最近發生一宗驚人意外。

在第八場比賽途中，現場燈光突然關閉，意外導致3名騎師墮馬，其中2人送場，並有1匹馬因骨折需人道毀滅。由於之後檢查意外原因屬人為失誤，有騎師直斥「這是生死攸關的事情啊」，主辦方亦受到不少馬主及馬迷批評。



雖然當地時間只是5時左右，但天色已經暗下來。（Youtube截圖）

《北國新聞》報道指，意外發生在當地時間下午5時10分左右，太陽已經下山入夜，當時馬匹出閘跑了不到1分鐘，場地燈光卻突然熄滅，從直播影片可看到，當時賽馬場內隨即變得一片漆黑。

燈光熄滅一刻，直播鏡頭內隨即被黑暗籠罩。（Youtube截圖）

現場旁述未有因此慌亂，仍專業地講述整場賽事，鏡頭中亦陸續有馬匹跑至有燈光的終點處衝線。不過《北陸放送》報道指有3名騎師因故墮馬，其中2人被送院治療，其中葛山晃平需以擔架抬走，可幸的是2人仍有意識且沒有生命危險，然而有1隻馬匹因骨折而需人道毀滅。

場地燈光在1分鐘後恢復正常，官方宣布這場賽果因發生事故作廢，之後的第九場賽事亦中止不會舉辦，賽前投注的款額4480萬日元（約234.4萬港元）會全數退回。不過報道指賽會因此而收到約20宗投訴：「我們買中了馬，為什麼不作計算啊？」

賽會其後宣布第八場賽果不成立。（Youtube截圖）

事件屬人為失誤

賽會在官網及社交平台X（前稱Twitter）上致歉並解釋，今次事件發生原因是關燈計時器設定錯誤。《北陸報道》指負責員工本來打算將關燈時間設定成晚上7時10分，那時候所有比賽均已結束，但卻不小心設定成5時10分。

只是今次意外引來馬主不滿，稱今次事件是「前所未聞般的失態」，特別是有馬匹因此而重傷需人道毀滅，有馬主表示他們特意放棄其他比賽來此，要求「金澤競馬」作出相應賠償。

即使是有幸避過一劫的騎師，賽後亦難掩憤怒：「這可是性命攸關的啊。」不少現場觀眾在受訪時亦表示事件「第一次看到這樣的比賽」、「賽馬途中關燈太危險了吧」、「安全第一，取消比賽也是沒辦法的事」。

之後官方在周一（20日）早上宣布同日賽事如常進行，引來大批網民不滿，指責賽事引發如此嚴重意外，導致騎師及馬匹受傷，甚至有馬匹因此死亡，但賽會只用一段文字草草交代理由後便若無其事，亦未有交代會如何避免同類事件再次發生。

賽會未有公布解決措施，便宣布周一賽事如常進行，相關公告引來大批網民指責。

《北陸報道》在中午12時左右報道指，當局表示以後會採取人手關燈方式，以防再發生同樣情況。

至於受傷馬匹需人道毀滅，香港近年亦發生過數次相似事件。香港賽馬會曾解釋，意外發生後會由獸醫判斷，如馬匹傷勢嚴重，特別是腳部骨折又難以治療的話，為減低馬匹的痛苦，獸醫會選擇人道毀滅。

由於馬匹體重達400至500公斤，若有一隻腳受傷而無法支撐身體的話，另外三隻纖細的腳會受到更大負荷，會導致牠們極度痛苦，甚至引發其他疾病及痛症；如讓牠們躺下等待痊癒，由於無法移動，亦會引致馬匹生瘡等問題。