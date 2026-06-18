世界盃2026人物誌︱麥湯米尼成蘇格蘭巨星　離開曼聯配角變主角

一世最愛不一定能長相廝守，5歲便加入曼聯梯隊的麥湯米尼（Scott McTominay），兩年前離開紅魔鬼，踏上未知征途。相信連他本人也意料不到，意大利南部的土壤與他一拍即合，在拿玻里振翅高飛。

在這片崇拜已故球王馬勒當拿的土地，麥湯米尼成為拿玻里人的新王。今個夏天，蘇格蘭時隔28年重返世界盃決賽周，這個一直當配角的小子，已搖身變為格子軍團領軍人物。

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世界盃2026︱蘇格蘭中場麥湯米尼。（路透社）

從小離家到曼聯寄宿磨練心志 曾因身材矮小被忽視

喜歡足球的人，很難不喜歡麥湯米尼，無論正選或後備，他只要一落場必定搏盡，即使曾被前任主帥坦赫格貶落後備，他屢次後備出場取得入球，為曼聯成功搶分。他的不屈鬥志不是從天而降，而是從小在困苦環境中鍛煉出來。5歲加入曼聯梯隊，年紀很小便已離開位於蘭卡斯特（Lancaster）的家，到球會寄宿，他從不是天才型球員，一切都是靠捱出頭來的。

青年軍年代，麥湯米尼比同伴相對矮小，16歲的時候身高5呎6吋，司職進攻中場，加入曼聯U18梯隊首季僅獲2小時比賽出場時間，升上U21，第一季同樣受盡冷待，22場比賽只有2次正選。突然長高到6呎4吋，他在球隊的命運才漸見起色。獲得時任主帥摩連奴欣賞，給他英超首次上陣機會，之後接任的蘇斯克查亦很喜歡他，稱他為「體能怪物」，看守領隊蘭歷克甚至認為麥湯米尼是曼聯的未來隊長。

麥湯米尼加盟拿玻里首季即為他們帶來意甲冠軍。（Getty Images）

曼聯「混帳」下的犧牲品 一到意大利即振翅高飛

可惜他身處曼聯最波動的時代，在坦赫格麾下他由正選變後備，2023年10月曼聯英超主場對賓福特上半場中段起落後一球，比賽最後10分鐘麥湯米尼上場，他在補時梅開二度領軍反勝2：1，賽後他是這樣說的：「永遠不要放棄。無論處境如何，你都不可以放棄，永遠都不可以拋白毛巾。」他沒有放棄曼聯，球會管理層卻基於轉會失利、成績不理想等種種問題，2024年夏天放棄了他。由於他是青訓出身，把他高價出售可以讓曼聯在帳面上淨賺，「做返靚盤數」。

曼聯球迷人人捨不得他走，他很可能是這一代僅餘尚存熱血和鬥志紅魔球員。麥湯本人很豁達，離開一刻沒有怨懟，只有感激，「我深愛這間球會，只希望他們一切安好」。被曼聯視若敝屣，幸得意大利人張開雙手歡迎，那一季拿玻里失去格魯吉亞「字母哥」基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia），一樣能第4次高舉意甲錦標，主帥干地讓麥湯米尼打前半格，全面釋放他的進攻潛能，初登意甲賽場首季便取得12入球、6助攻。

蘇格蘭主場漢普頓公園球場不遠處，一幅外牆繪上麥湯米尼穿上國家隊球衣施展倒掛金勾的巨型壁畫。（Getty Images）

拿玻里新王到蘇格蘭國民英雄

他的付出，勤奮和鬥志，球迷看在眼裏，拿玻里人深深愛上這個英倫小子，在曼聯失去的自信，於拿玻里全數收回。獲熱情的意大利人封若神明，麥湯米尼整個人恍如脫胎換骨，2025/26球季迪布尼從曼城加盟，完全搶不到他的鋒芒，由球會到國家隊，漸漸散發出一股超級巨星的氣質。

蘇格蘭主場漢普頓公園球場（Hampden Park）不遠處，一幅外牆繪上他穿上國家隊球衣施展倒掛金勾的巨型壁畫，紀念他在2025年11月世界盃外圍賽分組最後一仗主場對丹麥為球隊先開紀錄的一球。蘇格蘭以4：2勝出，兩分力壓丹麥小組首名出線，時隔28年終重返世界盃決賽周。蘇格蘭銀行（Bank of Scotland）甚至以他這記倒掛的圖像，印製一批20英鎊的紀念鈔票。

蘇格蘭銀行至麥湯米尼施展倒掛金勾的圖像，印製一批20英鎊的紀念鈔票。（IG）

英格蘭出生成長 代表蘇格蘭獲費Sir支持

麥湯米尼是在英格蘭出生和成長，其實同時可選擇代表三獅軍團，他爸爸和祖父均為蘇格蘭人，當麥湯首次入選蘇格蘭大軍時，他的祖父曾說過，「費格遜爵士也想史葛踢蘇格蘭」，麥湯本人則稱：「我想代表蘇格蘭，由我小時候開始已經是。」時任蘇格蘭主帥麥利殊為爭取麥湯米尼加入，特別到曼聯卡靈頓訓練基地找他傾談，誠意十足，時任英格蘭主帥修夫基的訊息之後遲來一步。當然以現實角度考慮，他代表蘇格蘭上陣機會必定遠高於中場人才濟濟的英格蘭。

2024年夏天毅然離開奧脫福，麥湯米尼不止在意大利綠茵場上振翅高飛，同時帶領蘇格蘭自1998年以來首度重返世界盃決賽周。蘇格蘭人以強悍硬朗聞名，他的足球生涯從小受盡挫折，從沒有一刻想過放棄，心志之堅毅可能亦與他崇拜的「籃球之神」米高佐敦有關，他說新冠疫情期間首次看《The Last Dance》，至今已看過至少7、8次，接受英國廣播公司（BBC）訪問是提到，片中MJ有一句令他最深刻，「他有一次說，某些人來到球場可能會是他們的第一次。如果你不交出最佳水準，一個年輕球迷離場時便可能覺得：『他也不是那麼出色而已』。」

世界盃2026︱麥湯米尼為蘇格蘭上陣。（路透社）

崇拜米高佐敦狂看《The Last Dance》 「永不放棄」信念深入骨血

「關於足球，其中一件最重要的事情就是在困難的時候不能停下來。」麥湯米尼這份永不放棄的態度深入骨血，還把它傳承給國家隊年輕隊友。他自認對陣中小將要求嚴格，「以正確的方式生活可能較在球場上的表現更重要，因為你在球場外所做的事情，足以殺死你的職業生涯。」

29歲的麥湯米尼，早已不再是那個被坦赫格投閒置散的小伙子，他是蘇格蘭陣中的領軍人物和國家英雄，這個轉折，相信兩年前離開曼聯時沒有多少人能意想得到。獨具慧眼的摩連奴可能是少數例外，他早已聲稱麥湯米尼是「歐洲其中一個最佳中場」，「當我想到蘇格蘭，便會想起我的男孩麥湯米尼。他18歲時我把他提拔上一隊，當年在曼聯無人相信他會成為今日這樣的球員。」

世界盃2026︱麥湯米尼能否領蘇格蘭突破分組賽？（路透社）

大概是來自28年未踢過世界盃決賽周的壓力，蘇格蘭在分組賽C組首仗對海地未能發揮應有水平，就算約翰麥甘尼28分鐘為球隊先開紀錄，整場比賽也是踢得戰戰兢兢，幸好最後力保1：0勝果，全取3分。

一查之下，蘇格蘭過往8次身處決賽周全數未能晉級，這關鍵3分相信可釋放必須拿下3分的重壓，因為之後他們還要面對巴西和摩洛哥兩大強敵。今屆除小組頭兩名外，12組當中有8支最佳第3名球隊亦能晉級，擁有麥湯米尼這個「大心臟」，3分在手的蘇格蘭有機會首度過關。

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