WTT香港總決賽｜國乒男單很尷尬　王楚欽未確定入圍林詩棟或無份

世界乒聯更新9席WTT香港總決賽入圍名單，男單競爭白熱化，剛於法蘭克福冠軍賽摘銀的德國球手法蘭斯卡（Patrick Franziska）及法國「眼鏡兄」阿歷斯勒邦（Alexis Lebrun）順利上榜。國乒亦終於迎來首批男單代表，惟率先突圍的是周啟豪與溫瑞博，兩大主力王楚欽及林詩棟仍未鎖定席位，後者更身處出局邊緣。



要在啟德體藝館亮相，球員必須在今年WTT巡迴賽中累積足夠分數，積分排名前16位的男、女子單打球手才能入圍，而亞運或非WTT體系賽事的成績不獲計算在內。

目前男單已有11人鎖定總決賽資格，包括分列世界第一、二位的日本球手松島輝空與張本智和，以及法國的菲歷斯勒邦（Felix Lebrun）。備受關注的國乒隊長王楚欽，目前僅以2820分暫列第12位。王楚欽今年持續受肩膝傷患困擾僅出戰4站WTT巡迴賽，重慶冠軍賽止步8強進帳300分，美國大滿貫及法蘭克福冠軍賽均在次圈止步，分別袋走380分及140分。幸好他年初在新加坡大滿貫封王搶下2000分，憑這筆豐厚「老本」勉強守在入圍區內，雖然排位靠後，但很大機會順利過關。

王楚欽目前以2820分暫列第12位。（新華社）

相比之下，林詩棟的處境則相當驚險。「小石頭」今年雖參加多達9項WTT賽事，惟成績未如理想。最大筆進帳僅為新加坡大滿貫8強的580分，加上多哈冠軍賽4強450分、瑞典及美國兩站大滿貫16強各380分、蒙彼利埃冠軍賽8強300分，以及4站挑戰賽合共270分，目前累積2360分，剛好卡在第16位的「生死線」上，隨時跌出大軍名單。

林詩棟9站WTT賽事累積2360分，壓在第16位的「生死線」上。（新華社）

林詩棟現時領先排第17位的丹麥球手連特（Anders Lind）25分，後者正在參加WTT伊斯坦堡挑戰賽，只要晉級16強即獲35分壓過林詩棟。好消息是，連特首圈對手是林詩棟國乒隊友黃友政，若黃友政能成功扮演「攔路虎」將連特在32強淘汰出局，林詩棟便能暫時保住晉級席位。

WTT系列賽總決賽積分男單排名榜9-20位，王楚欽大概率晉級，林詩棟隨時跌出。（WTT）

混雙方面，總決賽由積分榜前7對組合聯同1對獲外卡的組合角逐。國乒「莎頭組合」王楚欽／孫穎莎、亞運冠軍「動漫組合」林詩棟／蒯曼雙雙不在晉級區。兩對組合今年只參加過一站賽事，「動漫組合」藉瑞典大滿貫摘金排第8，而「莎頭組合」僅有美國大滿貫獲亞軍的1400分，排在第12位。

WTT系列賽總決賽積分混雙排名榜5-12位，兩對國乒王牌組合均沒有在晉級區。（WTT）

對比國乒男單兩大主要尚要等待計分出線，女單方面顯得游刃有餘。王曼昱以5955分列第二獲得參賽資格，孫穎莎、蒯曼等人亦確定入圍，預計7名女將將亮相香港總決賽賽場。