中超｜成都蓉城最後5輪領先14分下離奇失冠　教練管理層齊撤職

2026中超末段以「世紀崩盤」及「罕見奇跡」兩個極端評價引起外界關注。成都蓉城今季一度領先多達18分，在最後5輪比賽前仍領先次席大連英博14分情況下崩盤。末輪成都作客以2：3不敵山東泰山，大連英博在大雪中主場以3：1擊退天津津門虎，大連英博憑較佳對賽成績力壓同得52分的成都蓉城奇蹟封王。成都蓉城在巨大領先優勢下失冠，隨即宣布撤換主教練和管理層。



成都蓉城失冠不足24小時，連發道歉信及人事調整公告，澳洲籍主帥約翰艾萊斯（John Aloisi）離任，全文短短35字，未提貢獻與祝福。球會董事長王磊、總經理吳博亦雙雙引咎辭職。

成都蓉城連發兩條簡短公告，宣布球會人事變動。（微信公眾號@成都蓉城足球俱樂部）

最後4輪得0分 7冠軍點全失

聯賽戰至第25輪時，成都蓉城仍手握14分領先優勢。作客悶和河南後，成都蓉城原本僅需在最後4輪面對天津津門虎、上海海港、大連英博、山東泰山時任何一場搶下1分，或大連英博未能4戰全勝，成都即可登頂成為今季中超冠軍。根據大數據推算，戰至尾二輪前，大連英博的奪冠概率從0.02%上升至2.74%，比哈佛大學每年3%以上的錄取率還要低。中超煞科戰前，9種賽果組合中8種傾向成都奪冠。

成都球迷日前準備的TIFO，認為球會大概率奪下2026中超冠軍。（新華社）

然而，成都蓉城在關鍵衝刺階段全隊「斷電」，遭天津津門虎絕殺後，時任總經理吳博來到打氣區前向球迷承諾：「我們還有下一場球，我們還是會一如既往去戰鬥。如果今年拿不到冠軍，我辭職，我有問題。」豈料一語成讖，成都蓉城連失7個冠軍點，吞4場敗仗，送走獎座。

奪冠黃金之年反成悲劇 半程起初見端倪

成都蓉城自2022球季升上頂級聯賽以來穩居中超上游，去季一度上升至榜首，直到聯賽尾二輪落敗才退出爭冠隊列，最終獲季軍，得到來季參加亞冠精英盃資格。

今年季初，中國足協對多支涉及貪腐案傳統勁旅重拳出擊，上海申花被罰扣10分，山東泰山被扣6分，北京國安與衛冕的上海海港亦各自被扣5分起步。在前六名強隊中，只有成都蓉城以零罰分出發，球隊由季初開始長期穩坐積分榜榜首，直到最後一輪才被大連英博壓過。惟球隊其實早在次循環開始前已經有迷失跡象，一度7輪不勝，球季最後15輪僅拿到16分。

成都蓉城在第29輪坐鎮主場對陣大連英博，以0：1落敗。（新華社）

相比大連英博在煞科前一周仍要雙線出擊征戰足協盃，亞冠與盃賽早早出局、專注聯賽單線作戰的成都蓉城，創下世界足壇領先分差最大的18分失冠紀錄，超越2023年巴甲保地花高14分領先優勢、1995／96球季英超紐卡素12分領先優勢下失冠。2021年才成立的大連英博足球俱樂部，在升上中超的第2年就寫下封王神話。

蓉城球員韋林頓席爾瓦失冠後落淚。（新華社）

成都蓉城缺韋世豪即崩盤 隊長最後4輪全程「做觀眾」

成都蓉城的突然崩盤，隊長韋世豪成為輿論風暴中心，部分球迷認為，他最後階段缺席，葬送蓉城的冠軍夢。韋世豪在第26輪中，領下球季第4張黃牌，自動停賽1場，並因他向看台上的球迷做出爭議手勢，被中國足聯認定「挑釁公眾」，招致額外停賽3場處罰，合共4場剛好缺席整段冠軍衝刺期。新華社評論稱，「作為國家隊主力球員，其挑釁公眾的行為再度敲響警鐘，球員可以有性格，但更應成為正面表率。」

韋世豪再次因脾氣火爆招致追加處罰。（新華社）

即使缺少翼鋒韋世豪，成都蓉城牌面和整體身價均在大連英博之上。成都今季以穩定的外援組合加上多名現役國腳為班底組建陣容，最後4輪更是在主力球員能夠健康出戰情況下進行的。而大連英博陣容以老帶新，搭配4名年過30歲的外援，在最新一期國足大軍名單中，大連英博更無一人入選，因此更令今次封王顯得更加神奇。