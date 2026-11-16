WTA網球年終賽｜19歲安祖娃直落兩盤贏決賽　首參賽不失一盤封后

在美國印第安韋爾斯舉行的WTA年終賽決賽，19歲俄羅斯超新星安祖娃（Mirra Andreeva）以7：5、6：3擊敗32歲烏克蘭老將絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina），生涯首次出戰年終賽單打即一舉封后。



安祖娃賽前曾坦言備戰壓力極大，甚至在抵達印第安韋爾斯前的訓練中情緒崩潰。在WTA年終賽前，她今年與世界排名前十的選手進行過6場比賽，只贏得一場。但是她在年終賽中發揮極其出色，連挫3位世界排名前十的選手，其中包括橫掃4座大滿貫單打冠軍莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）。從分組賽到決賽，安祖娃保持全勝且一盤不失，5場比賽僅失26局。

安祖娃一盤不失封后。（Reuters）

決賽再遇世界排名第6、分組賽曾以盤數2：0擊敗過的絲慧杜蓮娜，安祖娃首盤甫開賽即破發並順利保發，領先2：0。經驗老到的絲慧杜蓮娜隨即還以顏色，破發追成2：2平手。安祖娃領先至5：4時有機會通過發球局鎖定第一盤勝利，惟發揮不佳出現兩次雙誤，一次反手擊球出界，被對手追成5：5，甚至看到反超希望。安祖娃及時調整，完成全場第3次破發，以6：5重新取得領先並在接下來發球中沒有再犯錯順利保發，盤數以1：0領先。

WTA年終賽決賽，安祖娃2：0絲慧杜蓮娜。（Reuters）

次盤仍然激烈，第7局成為全場縮影，絲慧杜蓮娜極其頑強，在長達10分鐘的拉鋸中，經歷6次「刁時」，挽救了4個破發點，將局數追至3：4。不過，安祖娃完全沒有出現年輕球員常見的情緒波動，她輕鬆保發，隨後在第9局完成全場第6次破發，以6：3終結比賽。

安祖娃成為自2003年WTA年終賽改制引入分組循環賽以來莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）和施安迪（Iga Swiatek）之後，第三位在WTA年終賽中未失一盤奪冠的球員，亦是自2004年舒拉寶娃（Maria Sharapova）以來最年輕的年終賽女單冠軍。目前安祖娃世界排名來到第2位，僅落後「一姐」列巴堅娜（Elena Rybakina）293分。

安祖娃奪冠後興奮拋起球拍並衝向教練團擁抱慶祝，當中包括1994年溫網女單冠軍、西班牙名宿馬天妮絲（Conchita Martínez）。她在頒獎禮上感性致謝：「我非常感謝我的團隊，他們把我逼到了極限，強迫我去做我不想做的事情。謝謝你和我並肩作戰，謝謝你逼我做我必須做的一切。」

安祖娃奪冠獎品包括一輛訂製平治車，目前未獲車牌的她開玩笑稱要做「乘客公主」。（Reuters）

隨後對自己表達認可，「我最後要感謝的人是我自己。我要感謝自己一直以來努力工作，從不放棄，從不休息，並全身心投入到我需要做的事情中。」除了獲得255萬英鎊（約2642萬港元）獎金外，安祖娃還贏得了一輛訂製紫色平治車，不過她未考獲車牌，她開玩笑說：「我們團隊有這麼多人識開車，我不介意做一輩子乘客公主。」