歐國聯｜葡萄牙後C朗時代誰穿上他的7號球衣？布魯日翼鋒後備出場

本港時間今日（15日）凌晨舉行的歐洲國家聯賽A聯賽第5輪，葡萄牙開啟「後C朗時代」，惟巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）退出國家隊後首仗即遭重創，主場以1：4慘敗予丹麥。早前與C朗拿度公開鬧翻的葡萄牙主帥佐治捷西斯（Jorge Jesus）賽後再被追問相關話題，但他態度強硬，堅稱敗仗與C朗離隊無關，更直言「不會想念他」。



現年41歲的C朗拿度於月初在社交平台宣布結束長達23年的國際賽生涯。因歐洲足協不允許國家隊懸空或退役球衣號碼，為表揚這位隊史入球王的貢獻，葡萄牙足總賽前特別宣布永久重塑國家隊7號球衣的字體設計，讓C朗的傳奇印記得以延續。儘管該做法受到一定討論，但葡萄牙7號今仗暫交由效力於布魯日的年輕翼鋒科比斯（Carlos Forbs）。

葡萄牙為彰顯C朗「7號」獨特性，更改球衣號碼設計。（X@@selecaoportugal）

賽前葡萄牙11名正選球員及牽手球僮全數穿上印有「RONALDO 7」的紀念球衣進場。看台上下兩層分別拼出「RONALDO」與「GOAT」（史上最佳）巨型字樣，球迷更拉起寫有「Obrigado, capi7ão」（謝謝你，隊長）的橫幅，並於比賽第7分鐘透過球場大螢幕向他致意。

葡萄牙主場通過多種方式向傳奇隊長C朗致敬。（Reuters）

然而，客軍丹麥卻為這場致敬夜大潑冷水。葡萄牙進攻主力干卡路（Goncalo Ramos）、祖奧菲歷斯（Joao Felix）及柏度尼圖（Pedro Neto）全場欠缺具威脅的埋門。戰至40分鐘，中堅魯賓戴亞斯（Ruben Dias）禁區內手球被判處極刑，丹麥中場賀積查治（Pierre-Emile Højbjerg）操刀中鵠。下半場，丹麥前鋒凱倫（Rasmus Højlund）梅開二度，中堅佐基姆安達臣（Joachim Andersen）藉罰球機會頭槌破門，丹麥一度領先至4：0。

歐國聯A聯賽第5輪，葡萄牙1：4慘負丹麥。（Reuters）

布拉加主場隨即響起陣陣噓聲，部分球迷高喊C朗名字或提前離場。葡軍僅靠後備入替的貝拿度施華（Bernardo Silva）於補時第4分鐘禁區內補射「破蛋」，最終以1：4吞下慘敗。

C朗早前曾與捷西斯就上陣時間公開決裂並擅自退出集訓營，因此在賽後記者會上傳媒追問教頭今仗是否想念C朗的入球能力。佐治捷西斯語氣強硬地回應：「大家都會掛念他，不會忘記C朗過去23年為國家隊付出的一切，但這件事已經沒法挽回了。我會想念他嗎？當他已經不在國家隊時，我怎會想念他？他已經不再踢國家隊了，這是他自己作出的決定。」

捷西斯堅稱不會想念C朗。（Reuters）

葡萄牙前4輪全勝積12分，賽前已確保8強資格，原本只要今仗不敗即可提前鎖定分組第一，現在輸球後與次席丹麥的積分差距收窄至3分。由於兩軍首循環葡萄牙作客贏4：2，今仗主場輸1：4後兩回合總比數以5：6反落後丹麥，意味一旦末輪兩隊同分，葡萄牙將失去小組首名。