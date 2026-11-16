歐國聯｜杜慈一改保守作風換人部署大不同　查福特屢救險球建奇功

英格蘭作客馬德里，在最後半小時10人應戰劣勢下，以3：2力克應屆世界盃及歐國盃雙料冠軍西班牙，終結「狂牛兵團」自2024年以來長達43場法定時間不敗紀錄。三獅軍團成功壓過對手以首名晉級歐國聯8強。



英格蘭對上一次擊敗西班牙，已要追溯至2018年10月的歐國聯，當時同樣作客贏3：2，成為前任主帥修夫基（Gareth Southgate）的代表作之一。今仗現領隊杜慈（Thomas Tuchel）領軍硬撼世界盃冠軍西班牙，在正選中作出三處關鍵輪換，門將占士查福特（James Trafford）取代比克福特（Jordan Pickford），右閘賓韋特（Ben White）頂替阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold），中堅則以干沙（Ezri Konsa）取代丹般恩（Dan Burn）。

較上場比賽，杜慈在正選名單中做出3處人員調動。這3名球員中其中2人取得入球。（路透社）

結果，隊長哈利卡尼（Harry Kane）通過12碼先拔頭籌後，三名輪換球員中干沙、賓韋特先後取得入球，英格蘭在57分鐘時已經領先至3：0。而查福特在隨後時間對保住勝利發揮巨大作用。

戰局在63分鐘急轉直下，英格蘭中堅昆沙（Jarell Quansah）後場控球被搶，西班牙新10號拉明耶馬（Lamine Yamal）單刀直入，中場艾利洛安達臣（Elliot Anderson）無奈禁區內拉跌對手，被球證直接出示紅牌驅逐離場。奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）主射12碼中鵠追成1：3。

安達臣禁區內拉跌耶馬領受紅牌離場，英格蘭在長達半小時比賽時間內少踢一人。（路透社）

若在數月前的世界盃，領先或少踢一人往往會觸發杜慈收起中前場、換入三名後衛的保守本能。在準決賽對阿根廷時，杜慈在英格蘭領先一球的大好局勢下，於83分鐘前一口氣換入三名後衛，過早放棄反擊能力導致最終被阿根廷連入兩球反勝。英格蘭足總於9月國際賽期集訓時，召開一場「全面而坦誠」的閉門會議，主力球員均直言不諱，直指對陣阿根廷時的保守退守正是敗因。會後杜慈意識到亞特蘭大的教訓，並表示將採取更積極的態度。

今仗最後30分鐘，少踢一人下英格蘭合共承受對手19次射門、7次中目標，預期入球（xG）高達2.53。遠比2026年世界盃四強英格蘭在亞特蘭大遭阿根廷反勝出局時更為兇猛，當時阿根廷在最後階段只有10次射門、4次中目標，xG僅為1.41。75分鐘，後備入替的尼高威廉斯（Nico Williams）接應耶馬傳中撞射得手，西班牙追至2：3，進一步收窄分差。面對主隊狂攻與主場球迷吶喊，杜慈直言「半小時像三個小時那樣漫長」。

杜慈在世界盃準決賽時因戰術保守受到批評與質疑。（路透社）

杜慈吸取世界盃時的教訓，與過往全面回收半場的「泊大巴」策略不同，英格蘭並未盲目放棄前場逼搶點，而是維持4-4-1防守站位，藉由比寧咸（Jude Bellingham）與哥頓（Anthony Gordon）在兩翼的積極回防限制西班牙邊閘插上，同時保留反擊出球點。

英格蘭直到78分鐘才進行第一次換人調整，由小將利維斯史基利（Myles Lewis-Skelly）換下哈利卡尼，5分鐘後補充前鋒卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）入替哥頓，以及用後衛迪積史賓斯（Djed Spence）換出中場大將比寧咸。「哈利卡尼踢了78分鐘，比寧咸踢了83分鐘，他們一直都在全力防守，體力消耗極大，所以我們需要注入新鮮血液。」杜慈在賽後記者會上從體能方面考慮解釋換人決定，「昨天有人問我，如果比賽需要作出關鍵調動會怎樣處理。我當時說，只要我認為有必要去幫助球隊、影響戰局，我會毫不猶豫作出任何換人。」

杜慈今場從78分鐘開始才啟動換人，亦並非全數換入守將。（路透社）

戰術調動得宜之外，頂替比克福特把關的查福特亦發揮關鍵作用。他全場共完成5次關鍵撲救，先後化解耶馬及古古列拿（Marc Cucurella）的近射，補時91分鐘更在門前兩連撲，拒絕費明盧比斯（Fermín López）與拿樸迪（Aymeric Laporte）的射門，為三獅軍團守住勝果。

查福特在最後時刻4次擋出西班牙近射。（路透社）

杜慈坦言這是他執教英格蘭以來最出色的一場勝仗，「就信念、團隊精神和凝聚力而言，這都是最高水平的。從足球的各個方面來看，我們一起完成了所有需要做的事情。深層組織進攻、高位逼搶、反擊、盯人防守，都表現非常出色。我們最終克服了很多困難，我們非常清楚世界盃後走出的每一步。」