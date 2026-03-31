鄧俊文謝影雪6度獲獎並列史上最多　珍惜每次上台機會｜傑運選舉

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪，上年經歷短暫拆夥後重組，即首次贏得亞洲錦標賽冠軍，並獲選「2025年度香港傑出運動員選舉」的最佳運動組合，是「鄧謝配」第六度獲殊榮，同時追平女子輪椅劍擊隊，並列史上獲獎最多的組合。

現場採訪：李思詠﹑趙子晉﹑梁鵬威﹑張倩儀



（梁鵬威攝）

羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪與男子花劍隊﹑乒乓男雙組合黃鎮廷／陳顥樺一同獲選為最佳運動組合。「鄧謝配」曾笑言「唔知仲有冇機會再攞獎」，上年曾短暫拆夥，兩人重組後即首度贏亞洲錦標賽冠軍，加上3站賽事晉身最後4強，世界排名曾登上第3位。回憶短暫拆夥的時期，謝影雪再度感激拍檔鄧俊文的信任。

「上年（傑運）再獲獎後，我沒有想過可以再拿獎，這個獎對我們是很大的鼓勵，尤其是我們上年曾短暫拆夥，當時沒有想過復出再重組，多得俊文的信任，我才決心再復出，自己都經歷過很多掙扎、壓力，感激新教練一直的教導，原來我仍然可以進步。回憶這一年間，這趟旅程很神奇，很感恩。」謝影雪直言，今年再度獲獎也是鼓勵，她心心念念是否可以再打兩年。

今年是鄧謝配第6次獲殊榮，追平女子輪椅劍擊隊，並列史上獲獎最多，每次獲提名、獲獎，使他們更珍惜每次機會，「其實想不到自己仍有機會獲提名，每次獲獎都十分珍惜，因為不知道是否還有下一次，希望打好之後的比賽，以成績再增加入選機會。」

鄧謝配早前在全英賽打入4強，鄧俊文指戰績鼓舞，期望下星期在中國寧波舉行的亞洲錦標賽再有佳績，以獎牌為目標。