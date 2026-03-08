鄧謝配全英賽闖4強　謝影雪：勸退聲中曾陷懷疑　拍檔扶持下堅持

運動場上的好拍檔，就是做到最好的自己，而同時互相成就彼此。冬季奧運有為世人津津樂道的日本雙人花式溜冰「璃來龍」組合，香港也有羽毛球「鄧謝配」——34歲的謝影雪與30歲的鄧俊文。

合作10個年頭，年紀不輕的阿雪受傷患困擾一度考慮退役，不過在拍檔支持下決意繼續走下去，二人最新在全英羽毛球公開賽（全英賽）勇闖準決賽，即使未能再進一步，阿雪再次在社交媒體長文分享感言，「無論你幾歲，無論你而家面對緊幾多質疑，請一定要、一定要相信自己。」



羽毛球｜鄧謝配首闖全英賽4強，寫下參賽歷來最佳成績。（Getty Images）

謝影雪去年一度考慮退役 「鄧謝配」復出即首奪亞錦賽

出戰世界羽聯巡迴賽的羽毛球運動員，在頻密賽程下，多少都有傷患，丹麥名將安賽龍便曾一再發文炮轟BWF的安排。我們的鄧謝配也不例外，俊文和阿雪各自帶傷，當中阿雪的情況更為嚴重。她在2024年6月因類風濕關節炎照磁力共振（MRI），意外發現盆腔內有腫瘤，由於奧運的關係，阿雪待至賽季結束才在2025年1月做手術。

阿雪養傷期間，俊文一度改拍吳芷柔。阿雪休戰數月，直至2025年4月亞洲羽毛球錦標賽前才決定夥拍俊文復出，想不到「鄧謝配」重新出發的首項大賽，便成功奪冠，首度成為混雙亞洲冠軍。當時阿雪在賽後自言「沒有想過」，「我是兩星期前才決定復出繼續比賽」。

羽毛球｜全英賽入四強圓夢，鄧俊文多謝阿雪「大膽嘅決定」。（Getty Images）

全英賽入四強圓夢 鄧俊文：多謝阿雪「大膽嘅決定」

夢想沒有年齡規限，這對年過30的羽毛球混雙拍檔，也許不是速度最高，體能最好的一對，默契與配合程度卻是毋庸置疑。對羽毛球手來說，歷史最悠久的全英賽，是繼奧運和世錦賽之後，最重要的一項賽事，賽後鄧俊文便在社交媒體發文分享，「雖然未能做到更好嘅成績，但係總算做到我地『鄧謝配』wish list嘅其中一項啦。」

俊文續稱：「一年前我地夾反（返）嘅其中一個目標，就係希望可以喺全英賽入前4，今次我地做到啦」，俊文再次多謝拍檔謝影雪「做左依個大膽嘅決定」，「如果唔係你嘅復出，我地就冇得彌補反（返）我地幾年前嘅遺憾。」

羽毛球｜謝影雪在全英賽準決賽後長文分享，近年飽受外界勸退與質疑的聲音。（路透社）

謝影雪：近年勸退與質疑多過掌聲 曾陷自我懷疑

即使周六鄧俊文/謝影雪在準決賽不敵中華台北組合葉宏蔚/詹又蓁，全英賽四強仍是羽毛球一項重要成就，，亦是二人參賽以來最佳成績。謝影雪周日在Instagram寫道：「34 歲，全英賽四強。呢幾個字寫出嚟好似好輕，但只有我自己先知，呢枝球拍揮咗咁多年先嚟到呢度。老實講，呢幾年聽得最多嘅唔係加油，而係『年紀大啦』、『體力跟唔上喇』、『係咪應該退落嚟喇』。有時喺受傷患困擾嘅凌晨，連我自己都會偷偷咁懷疑：我係咪真係應該停低呢？」

她繼續分享：「但每次踏入球場，嗰股唔甘心嘅火仲係會燒返起。特別係望住身邊嗰個合作咗十年嘅拍檔鄧俊文。呢十年，我哋見過對方最巔峰嘅時候，亦都一齊捱過無數次受傷同低潮；只要對一對眼神，我就知佢一定會喺後面撐住我。記得喺場上最辛苦、體力就快透支嗰幾分，佢行過嚟拍我膊頭，嗰種唔使講出口嘅默契，令我瞬間屏蔽晒場外所有雜音。」

羽毛球｜香港羽毛球組合鄧俊文／謝影雪，繼續勇創佳績。（Getty Images）

謝影雪與拍檔鄧俊文互相扶持 「只要相信，便能做到」

阿雪感言：「我話畀自己聽：外界嘅聲再大，都大唔過我心入面嗰份熱愛。今次可以同俊文一齊創造歷史，最大嘅收穫唔係四強，而係我終於可以對嗰個曾經動搖過嘅自己講：『睇下，只要你肯相信，就冇嘢係做唔到嘅。』」

她寄語：「唔好畀人哋嘅標籤限制咗你嘅可能性。無論你幾歲，無論你而家面對緊幾多質疑，請一定要、一定要相信自己。只要你仲想行落去，路，就喺腳下。」