葡萄牙在「後C朗時代」第二場國際賽重返勝軌，本港時間周三（18日）凌晨進行的歐國聯A4組最後一輪，在翼鋒柏度尼圖（Pedro Neto）建功後兩黃一紅被逐的劣勢下，藉後備入替的「新7號」卡路士科布斯（Carlos Forbs）於70分鐘射入大國腳處子球，以3：2險勝威爾斯，鎖定分組首名晉級8強。



由於歐洲足協規定不允許大賽號碼懸空，巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）退出國家隊後留下的傳奇7號必將迎來繼承者。頭號人選AC米蘭翼鋒拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）今期因傷缺陣，7號球衣暫交予年僅22歲的布魯日翼鋒科布斯，7號仍然特別印上橫線和以往作區別向C朗致敬。小將深知號碼分量，亦預計會招來外界更嚴苛的目光，科布斯賽前表示「我穿住它並沒有感到任何額外的負擔。」然而，「新7號」首演難承其重，上周六葡萄牙主場1：4慘負丹麥一役，科布斯在球隊落後0：3時後備登場，上陣近半小時零射門。

科布斯表決心，要證明教練值得給他機會。（路透社）

今仗開賽11分鐘，葡萄牙中場祖奧尼維斯（Joao Neves）前場搶截後橫傳，隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）禁區線上遠射掛網先開紀錄。僅2分鐘後，威爾斯翼鋒大衛布魯克斯（David Brooks）接應隊友魯賓高維爾（Rubin Colwill）傳送後射入遠柱，火速追和1：1。40分鐘，威爾斯翼鋒梳巴湯馬士（Sorba Thomas）單刀破門反超前2：1。2分鐘後，葡萄牙翼鋒坦卡奧（Francisco Trincao）傳中助攻柏度尼圖射入，半場結束兩軍戰至2：2。

柏度尼圖入球後因兩次粗魯犯規，兩分鐘內領受兩張黃牌被逐離場。（路透社）

葡萄牙主帥佐治捷西斯（Jorge Jesus）於58分鐘作出關鍵調動，派科布斯入替坦卡奧。科布斯第3次代表葡萄牙成年隊出場，於70分鐘截得解圍球後，右路擺脫防守低射破網，葡萄牙再度取得領先3：2，科布斯收穫大國腳生涯首個入球。

科布斯收穫大國腳生涯處子球。（路透社）

入球功臣柏度尼圖兩分鐘內兩度踢人被球證出示黃牌警告，於74分鐘兩黃一紅被逐離場。少踢一人的葡萄牙在最後16分鐘全線退守，終以3：2驚險保住勝局。葡萄牙分組賽獲5勝1負累積15分，以頭名晉級8強。

一吐上仗烏氣的科布斯賽後難掩興奮，「這是一種特別的感覺，我永遠不會忘記今天。我們需要一個入球來掌控比賽節奏，而我剛好入球了。我必須繼續努力，不僅要為國家隊效力，還要為球會效力，向教練證明我值得他繼續給機會。」