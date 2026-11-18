在哥本哈根上演的歐國聯A4組煞科戰，挪威在落後兩球絕境下展開絕地反擊，藉夏蘭特梅開二度兼補時階段12碼絕殺，以3：2擊敗丹麥，壓哨搶走8強入場券。



手握9分的丹麥今仗只要力保不敗，便能以次名身分晉級，惟他們末戰對手是入球機器夏蘭特（Erling Haaland）率領的挪威。丹麥藉前鋒凱倫（Rasmus Hojlund）與中場賀積查治（Pierre-Emile Højbjerg）先後入球，開賽僅14分鐘已經兩球領先。

丹麥開場領先2：0一度出線形勢大好。（Reuters）

挪威隨即反撲，夏蘭特31分鐘頭槌破網，VAR介入確認挪威神鋒手球在先而取消入球。6分鐘之後，隊長奧迪加特（Martin Ødegaard）小禁區內搶斷丹麥門將靴文臣（Mads Hermansen）後由夏蘭特射入空門，挪威追至1：2。

挪威下半場形成圍攻之勢，戰至83分鐘，奧迪加特補射追至2：2。補時第4分鐘，奧迪加特主射右路罰球，丹麥守將佐基姆安達臣（Joachim Andersen）禁區內手球，球證經VAR覆核後直指12碼點，夏蘭特操刀，左腳勁射下角破網，挪威終以3：2反勝丹麥。同組葡萄牙3：2勝威爾斯，以15分鎖定小組首名，挪威與丹麥同得9分，挪威藉對賽成績壓過對手獲小組次名，驚險晉級8強。

歐國聯A4組最後一輪，夏蘭特、奧迪加特發揮出色，挪威3：2反勝丹麥。（Reuters）

今仗梅開二度的夏蘭特將歐國聯生涯入球數推高至25球。自賽事於2018年創辦以來，沒有任何球員的入球數字能與他匹敵。夏蘭特賽後難掩興奮之情：「這是我經歷過足球最瘋狂的其中一年」。他透露主帥蘇巴根（Ståle Solbakken）賽前對球隊的激勵：「他賽前說，『讓我們為這難以用言語形容的一年，劃上一個美好的句號。』身為挪威人，現在感覺太好了。」