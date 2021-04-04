青山腹地行山路線｜龍鼓灘起步上花香爐頂　連訪青松紅壑月牙谷

撰文： 刹那 最後更新日期： 2021-04-04 09:53

昔日青山腹地仍未成為打卡熱點、資訊尚未泛濫，眾多景點位置不易知悉，加上腹地景致雷同，每山每脊皆有路，有如迷跡地帶；惜今日諸如景點已廣為人知，「花朗古道—麵包石—良田坳」此線更成為熱門路線，腹地頓成人來人往之地。 回說此域，大冷水麵包石、青山四谷（月牙谷、青松紅壑、大石墜谷、靈虛谷）、十字星石室等石景及沖溝，為此帶引人入勝之地，腹地之中更曾經有花香爐村及大冷水村，伴有青大石澗、牛頭坑、雙清溪、大冷水石澗（大冷溪）、水冷水石澗（小冷溪）及望后溪（望鱟溪）等富有特色的沙澗，實在不應局限於人有我有的景點。

路線︰龍鼓灘北朗→龍鼓上灘→花香爐頂→花香爐→五渡水→良田坳→良景邨 （行山日期：2020年10月11日）

青山腹地（刹那授權使用）

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花香爐頂，海拔310米，為青山腹地西縱走線（即疊石頂—花香爐頂—禾塘頭）的主峰，雖與傳統考牌路線的東縱走線「杯靈雙渡」（即青山—乾山—圓頭山）相比有如地與天，仍不諦是一條頗有新鮮感的路線。此行不走西縱走線，乃東行穿過腹地中心，經五渡水沿佚名古道接良田坳作半日行程。

龍鼓灘北朗起步，沿龍鼓灘路北行至龍鼓上灘，沿途幾乎只有快速駛過的重型貨車，還有大量花崗岩點綴的翠綠山坡。龍鼓上灘幾乎都是貨櫃場，惟獨劉氏宗祠猶在，進山的路就在其左邊綠色貨櫃砌成的辦公室後方。穿過廢棄果園，來到車場後方，未幾面臨龍鼓上灘坑，右轉上山。略斜的砂徑，是青山腹地典型的景色，路邊不少原生的馬尾松（Pinus massoniana），陽光下散發出幽香。經過電塔後，引來一條花香爐峰西北走向的山脊。細心留意，脊中有一巨型疊石，此疊石便是「乳豬石」與「十字星石室」所在。

按圖看清路線、沿途風景▼

沿脊登山，幾名帶有口音的大嬸苦於在碎砂坡上最後幾步路，她們表示第一次行山，有路過的行山人士勸她們沿路落山，不然進入腹地更加危險。疊石最頂一塊側向似乳豬，往下鑽入石隙中便是「十字星石室」，三石對峙形成如十字星的剪影故名。不好打卡，隨便拍一張相片，沒有久留，繼續往山頂走。離開打卡熱門，山嶺頓成私有，蘭香草（Caryopteris incana）遍地開花，為橙黃土地帶來異樣色彩。臨近山頂，有沖溝呈現粉紅色，未幾已見測量墩。山名花香爐頂，名字可能源自東南面鄰近大冷水「麵包石」的花香爐廢村，此村早見於《新安縣志》，確實位置卻至今失傳，而花朗古道一名，則指連接花香爐及北朗的古道。

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繼續沿西北—東南走向的山脊往花朗古道，此刻可遙望青山腹地南部，還有腹地最高峰、名列香港三尖之一的青山，及相疊於前方的望后石頂。望后石頂一名源自望后石，而望后石之「后」則為「鱟」之別字，當年先民也許在一石上望灘尋鱟而得名（后海灣之「后」則應為「後」之別字，此文不述）。在青山左方亦見一突出山峰，此山為乾山，乃「杯靈雙渡」的中間點。接上花朗古道不久便需涉間渡過大冷水，小心選擇路線，因有些路線需涉澗走一小段，並非直達景點「麵包石」。當日遇上一隊攜同小朋友的行山隊誤入此路，狼狽得脫掉雙鞋越間。

涉間後再次登上山崗，前方便是「青松紅壑」，一如字面所示，紅色沖溝長有青松。這個存在已久的景點，明明與「麵包石」幾乎相連，卻得不到「登山網路紅人」青睞，實在奇怪，也許不及「麵包石」觸目，難以迎合觀眾口味。沿稜線走，高點可以西望西縱走線，禾塘頭、花香爐頂、疊石頂皆能入目，而此刻望后石頂與青山幾乎齊頭。

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再往前走一個大型沖溝，便是另一個來歷已久的景點「月牙谷」，隨後回望，此溝形如一彎新月，故名。沿「月牙谷」邊走，未幾下降至一溪澗中，輕快的流水與寬闊的岩床，此為青大石澗出澗處，上源（青大石澗右源）則另作雙清溪（此名頗有趣，「雙清」指青山至青大石澗，「雙青」也，惟「青」寫作「清」，更富美感）。稍微越過山嘴，未幾再次過澗，此為青山石澗左源。此帶頻繁越澗，稱為五渡水，與大欖的七渡河相輝映。此景與歐洲高原小溪有幾分相似。此後有一條石砌古道於睇牛坪頂北面澗谷，倚青大石澗右源右支右岸而行。此古道佚名，也許它連接青山（屯門古作青山）與花香爐，或可稱作「青花古道」？此古道出口乃今日良田坳（意指良景邨與田景邨對上之山坳），隨即接上舊軍路。此舊軍路廣為人知便是通往菠蘿山（所謂的）「大峽谷」，還有多年前中國解放軍封閉此路禁止進入青山腹地以彰威武。此刻人來人往，與腹地寂靜成極大對比，沿路走至良景邨，一解口渴之苦，便忽忽回家，結束半日行程。

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【本文獲「剎那」授權轉載。】

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