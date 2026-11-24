愛華頓作客賓福特，是主帥莫耶斯（David Moyes）第593場領軍，成為史上執教最長的主帥，可惜破紀錄的一夜，卻變成尷尬的一役，隊長達高斯基（James Tarkowski）生涯首度在英超領紅，最後以0：4不敵賓福特。



莫耶斯領愛華頓作客賓福特，是他在這間默郡球會第593場領軍，超越名帥Harry Catterick。不過賓福特前鋒路易斯樸達（Keane Lewis-Potter）上半場3分鐘梅開二度。愛華頓隊長達高斯基（James Tarkowski）上半場末段一次攔截，踩中耶莫盧克（Yehor Yarmolyuk）的小腿，球證原本出示黃牌，其後翻查VAR後改判紅牌，是達高斯基首度在英超領紅。

賓福特前鋒路易斯樸達幸運通過兩次折射梅開二度。（Reuters）

少踢一人的愛華頓，下半場無力反撲。67分鐘，賓福特隊長真拿達（Vitaly Janelt）左腳轟入世界波，加上法比奧卡華路（Fabio Carvalho）在補時階段錦上添花，莫耶斯破紀錄一役卻吞下賓福特4蛋。

達高斯基粗野攔截被逐離場。（Getty Images）

達高斯基踩中對手小腿，先是被黃牌警告，經VAR覆核後升級為紅牌，愛華頓半場少踢一人。（Reuters）

「我們今晚看起來就是不在狀態，我也找不到答案，這種表現不像我們，然而賓福特比我們表現更好，而幾個失球也不太幸運....」莫耶斯未有怪責球員，而達高斯基領紅被逐，賽後莫耶斯無奈認命，「我當時的第一感覺不認為是紅牌，因為我覺得達高斯基比賓福特球員更早觸球。但我再次觀看比賽後發現，達高斯基的鞋釘位置過高，所以我能理解為什麼判罰對我們不利。」

今場是莫耶斯第593場執教里程碑。他成為愛華頓隊史上執教正式比賽場次最多的主帥。（Reuters）

今輪過後，賓福特升至聯賽第6位，離前5歐戰資格區僅差1分。上季賓福特以得失球劣勢無緣歐協聯資格，錯失隊史首度征戰歐洲賽的機會。賓福特領隊安德魯斯（Keith Andrews）談及今季主要目標並非彌補遺憾，「我認為我們本季的目標就是比上季表現得更好。如果能做到這一點，我想明年我們自然會飛往不同的目的地。」